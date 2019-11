Ganaderos de Curtis denuncian nuevos ataques de lobos y urgen medidas

Un ganadero de Santaia denunció hace unos días un nuevo ataque de lobos que acabó con cuatro ovejas y provocó graves daños en otras dos, según explica el afectado. "Sufrimos seis o siete ataques todos los años", relató ayer a este diario Antonio Vila, que se mostraba impotente ante esta nueva incursión nocturna de los cánidos salvajes, pese a que, incide, ha elevado los muros e instalado más pastores eléctricos.

Los vecinos de Santaia reclaman desde hace años medidas ante los recurrentes ataques de los lobos. "Cada vez vamos a peor" afirma Antonio Vila, que apela a lagunas en los protocolos que contribuyen a incrementar el índice de daños. Entre otros, que el 012 permanezca inoperativo los domingo. El último ataque se registró precisamente ese día y este afectado denuncia que no pudo dar el aviso hasta un día después ni manipular las reses muertas hasta entonces. "No nos dejan manipularlas y si al día siguiente ya no queda nada no podemos denunciar, si no hay prueba no hay daño", lamentaba ayer el ganadero afectado.

El Concello de Curtis se hizo eco ayer de este nuevo ataque y emitió un comunicado en el que afirma que en los últimos meses "muchos vecinos tuvieron que lamentar los ataques de lobo". Desde el Ayuntamiento explican que Santaia es una de las aldeas más afectadas por lo que los vecinos reclaman más ayudas y protección.

Ladillo

qu