Un centro "preuniversitario" y "único"

Más de cincuenta años de historia acumula el instituto Universidade Laboral, en los que ha logrado mantener la oferta de formación, convivencia y actividades que lo hacen "único", según coinciden en explicar dirección, familias y alumnos, algunos llegados desde otros ayuntamientos. El centro reclama ahora mantener la formación en Bachillerato, que la Xunta prevé suprimir para aplicar una reorganización de espacios que permitiría ganar aulas para ESO al Rego de Trabe. La comunidad educativa protestará contra estos cambios y en defensa de "la libertad" de la Laboral

"Yo no me quiero ir a otro instituto. Este es el único sitio en el que tienes libertad", comentan alumnos del instituto Universidade Laboral, contrarios a los planes de la Xunta de suprimir del centro la oferta de Bachillerato para reordenar espacios y ceder un inmueble al Rego de Trabe, desbordado. Laboratorios, cafetería, gran variedad de asignaturas optativas, talleres y actividades y "un ambiente preuniversitario" son algunos de los atractivos que hacen "único" al centro docente, según coinciden en describirlo docentes, estudiantes y dirección, que reclamarán que la Laboral conserve la Secundaria no obligatoria.

"Proponemos que se mantenga el Bachillerato y poder acoger el excedente de todo el Concello. Si absorbemos todo el Bachillerato que no puedan absorber los demás centros, en los otros institutos cabrían los alumnos de ESO, donde hay más demanda. Esa solución no exigiría obras, no tendría ningún coste y no habría ningún perjudicado y podría funcionar hasta que en unos años haya, quizá, un cambio demográfico y baje la demanda en ESO", sostiene el director de la Laboral, Miguel Pena. "No queremos quitar nada a nadie, solo que nos permitan a nosotros mantener Bachillerato. Hay alumnos que vienen de otros ayuntamientos por lo que tenemos aquí. Yo pido que se escuche a los estudiantes, que ya son de Bachillerato y lo merecen", señala el responsable, quien admite que solo la dirección y el ANPA (Asociación de Nais e Pais de Alumnos) de la Laboral se mostraron contrarios a la solución presentada esta semana, en una reunión entre representantes del departamento autonómico de Educación, familias y direcciones de los centros afectados.

El ANPA y los alumnos, con el apoyo de la dirección y la plantilla docente, organizarán actos para movilizarse. Las familias de alumnos anunciaron tras conocer los planes de reorganización que exigirán una reunión con la Jefatura Territorial de Educación de la Xunta como primer paso. Una iniciativa lanzada en la plataforma digital Change.org logró recabar casi 700 apoyos en tres días. Los alumnos han iniciado una recogida de firmas y aseguraron que redactarían un texto para exponer ante la Xunta sus argumentos y que, en cuanto terminasen los exámenes de la primera evaluación, convocarían sentadas y manifestaciones.

Un centro "de referencia"

"La Laboral fue un centro de referencia a nivel nacional y estamos empeñados en que lo siga siendo", aseguró el director, Miguel Pena, en la celebración de los 50 años de existencia del centro, en septiembre de 2014. El director señaló que la institución despuntó por su parte docente y residencial, su arquitectura o sus instalaciones, que la situaron "a la vanguardia de la formación". Un docente destacó ese ambiente único que reclama la comunidad escolar y reivindicó la Laboral como "la antítesis de los 'no lugares', que los antropólogos definen como espacios en los que hay mucha gente pero no hay transferencia de humanidad ni de emociones". Ese "mundo preuniversitario" que alaban estudiantes y familias "no es subjetivo, es real", asevera Pena. "Además de magníficos laboratorios, tenemos una vida muy rica, con un club de ciencias, un club de lectura, actividades importantísimas... Reivindicamos lo que hay, cómo se siente y cómo se vive", incide el director del centro, que acaba de ser reconocido por proyectos de alimentación e innovación tecnológica con dos premios estatales.