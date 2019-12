Un viaje para no perder el tren

El tren entre A Coruña y Ferrol vivió ayer una escena poco habitual: se llenó hasta los topes. Ocurrió en un viaje reivindicativo organizado por la Plataforma en Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas, que quiere demostrar que el ferrocarril es una alternativa "ágil, eficaz y sostenible" frente al coche privado. El recorrido que hicieron los participantes en esta acción tuvo como destino Pontedeume, donde exigieron a las Administraciones públicas que no dejen morir este servicio, que consideran que con una modernización del trazado ferroviario podría atraer a numerosos viajeros y ser la solución a los atascos en carretera. La plataforma también reclama soluciones para la línea entre Ferrol y Ribadeo y la que conecta A Coruña con Lugo.

Los organizadores de esta protesta denuncian que los sucesivos gobiernos en Madrid han priorizado las inversiones en la alta velocidad y "se han preocupado de desmantelar" el ferrocarril de proximidad. "A Madrid vamos una vez al año, a trabajar vamos todos los días", afirma Alberto Díaz, portavoz de la plataforma.

Recorrer la distancia que separa A Coruña y Ferrol, unos 50 kilómetros, lleva en tren una hora y cuarto. El tiempo para el mismo recorrido en un coche o en un autobús, por la AP-9, se reduce a unos 40 minutos aproximadamente. La Plataforma en Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas busca que el Ministerio de Fomento ejecute inversiones en el trazado para mejorar sensiblemente los tiempos para que el tren pueda ser competitivo. Díaz apunta a la necesidad de la "electrificación" de la línea y al uso de "trenes modernos".

La baja utilización de este servicio suscitó en los últimos años un movimiento reivindicativo para su mejora por parte del Ministerio de Fomento. La Plataforma en Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas es la que ha liderado la reivindicaciones sobre la línea en este tiempo.

El recorrido entre Betanzos y Ferrol presenta numerosas curvas que impiden a los trenes aumentar la velocidad. A esta dificultad se suma la necesidad de efectuar una marcha atrás en Betanzos-Infesta para regresar a Betanzos, lo que incrementa el tiempo del desplazamiento. Fomento ya adjudicó la realización de un estudio para eliminar este último escollo. Otro factor que perjudica a la línea son la inexistencia de cruces que permitan aumentar las frecuencias y evitar las interferencias de los convoyes que proceden de la línea A Coruña-Palencia.

El número de veces que el tren se detiene en algunos apeaderos intermedios se ha reducido en los últimos años. Es el caso de las estaciones de Cambre y Cecebre. El portavoz del colectivo que organizó el viaje relata que el ferrocarril solo para "una vez por sentido al día" en estos casos. Ayer tuvieron que solicitar permiso a Renfe para que hubiera parada en estos dos puntos. Díaz señala que en Cambre se montaron cerca de 30 personas y en Cecebre, 20.

En este acto de protesta participaron alcaldes y concejales de varios ayuntamientos de las comarcas coruñesa y ferrolana. Lo hicieron junto a numerosos vecinos que también quieren un tren de calidad que puedan usar para sus desplazamientos cotidianos, como puede ser ir a su puesto de trabajo. Hubo un viaje que partió de la estación de A Coruña y otro de la de Ferrol. Los dos confluyeron en Pontedeume, donde los participantes salieron a la calle con una pancarta que tiene como lema " por un ferrocarril público y social". Allí leyeron un manifiesto.

El portavoz de la plataforma, Alberto Díaz, asegura no entender el motivo por el cual la Xunta "no hace presión" a Fomento para que mejore las condiciones de la línea férrea. Precisamente, la protesta se realizó un día después de que el Ejecutivo autonómico hiciese público el proyecto de la estación intermodal de Ferrol. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez aseguró en ese acto que es "fundamental que Ferrol cuente con servicios ferroviarios competitivos" y recordó que la Xunta reclama a Fomento mejoras en la línea ferroviaria.

El Ejecutivo autonómico elaboró hace meses un informe acerca de este recorrido. El documento plantea que se acometan "mejoras eficientes" en el tendido ferroviario y que además sean "económicamente asumibles" con el fin de reducir "considerablemente" los tiempos de viaje para situarlos "en el entorno" del que se emplea en vehículo privado por autopista, además de aumentar la capacidad de la vía de forma que puedan hacerse cruces y se incrementen las frecuencias.