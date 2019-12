Servicios Sociales, en lo que más gastan todos los concellos salvo Arteixo y Betanzos

Las actividades y acciones que se pueden englobar en el área de Servicios Sociales son el capítulo al que más dinero gastan prácticamente todos los concellos de la comarca. Así sucede en los casos de Abegondo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros, además de A Coruña. En Sada no se sabe porque estas estadísticas las elabora el Ministerio de Hacienda con los datos que le envían las administraciones locales y el ayuntamiento sadense no envío información en 2018, ni 2017 ni 2016 ni 2015 ni 2014. El hecho de que de forma sistemática no remita ningún tipo de dato a ningún organismo ya obligó al Consello de Contas a llevar al Parlamento a este Ayuntamiento por no enviar informes de reparos desde 2014.

Los municipios de Arteixo y Betanzos son los únicos concellos en los que el área social no es la que absorbe más gasto. En el caso arteixán, el suministro de agua y la pavimentación de vías son las partidas más abultadas, ambas con 1,9 millones de euros cada una. Servicios Sociales ocupa el segundo puesto con 1,7 millones de inversión (a la par que la recogida de residuos, con otros 1,7 millones.

Respecto al concello brigantino, el mayor coste efectivo de sus servicios se lo lleva el alcantarillado con 849.953 euros, por encima de los 772.160 que destinó el año pasado al área social. En los datos facilitados al Ministerio de Hacienda no figura que Betanzos tenga ningún personal adscrito al área social. En la comarca coruñesa Culleredo es el municipio que más gasta en Servicios Sociales, 2,8 millones de euros para una plantilla de 27 personas que trabajan en esta área. Arteixo es el segundo municipio que más dinero destina, 1.785.359 euros, con un personal de 25 personas.

El tercer puesto lo ocupa Oleiros con 1.763.333 euros y una plantilla que sin embargo es casi la mitad que la de Arteixo, 12 personas. En Bergondo, al igual que en Betanzos, el gasto en esta área es de algo más de 700.000 euros. En Carral llega casi a los 600.000 mientras que Abegondo, el concello más pequeño, destina poco más de 400.000 euros (y aún así, es la partida en la que más invierte).

La factura del alumbrado público es una de las más elevadas para un concello.También en este caso el municipio de Culleredo está a la cabeza de la comarca con el gasto más alto: 1,6 millones de euros, por delante de los 947.325 de Arteixo y los 939.660 de Cambre. Este dato llama la atención porque es Oleiros el ayuntamiento con más farolas, casi 11.000 frente a las 7.678 de Culleredo, el segundo en número de puntos de luz a gran distancia del resto de municipios del área. El más cercano, Arteixo con 3.411 farolas. El resto, poco más de mil.

Otra comparativa que resulta curiosa es que el gasto en alumbrado público de A Coruña fue el año pasado más alto que el de Vigo, una ciudad con cincuenta mil habitantes más, mayor superficie y que se emplea a fondo en el despliegue lumínico de Navidad: su factura fue de 8 millones de euros frente a los poco más de 7 de la urbe olívica.