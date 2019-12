Padres exigen al Sergas que cubra la baja de una pediatra en Perillo

Padres de niños asignados al centro de salud de Perillo denuncian que el Sergas (Servizo Galego de Saúde) no cubre la baja "de larga duración" de una pediatra. La Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña confirma que una especialista se encuentra de baja por maternidad desde hace un mes y medio y asegura que "ante las dificultades para conseguir pediatras en el mercado laboral, cuando se puede, se sustituye" y asevera que "la atención pediátrica está garantizada".

La ausencia de la pediatra de baja deja al centro de salud de Perillo con dos especialistas en atención a los más pequeños. Padres de pacientes de pediatría de ese ambulatorio lamentan que no se cubra la baja pese a ya estar prevista como de larga duración. Familias denuncian que se está repartiendo a los pacientes menores de un año entre las dos especialistas con las que cuenta el centro y que todavía no se ha aclarado cómo se organizará la atención a los niños mayores de un año, puesto que afirman desconocer por el momento qué pediatra les atenderá y si será o no en el ayuntamiento de Oleiros.

Añaden padres de pacientes que la pediatra que se encuentra de baja es la única que tiene el cupo abierto en todo el concello de Oleiros y muestran su incertidumbre al desconocer también quién va a atender a los bebés que nazcan en el tiempo que dure la baja ya que, aseguran, el resto de los especialistas ya tienen el cupo cubierto. El Sergas, sin embargo, garantiza que el servicio de pediatría "está garantizado", lo que se logrará al cubrir los otros pediatras las consultas de la especialista que se encuentra de baja y las contrataciones que se realizan "cuando hay en el mercado laboral la oportunidad de contratar".

Familias de pacientes del centro de salud Perillo critican también el trastorno que supone para la atención a los pequeños el cambio frecuente de pediatra y la necesidad de ajustarse a los huecos libres que tengan los especialistas cuando no haya ningún sustituto contratado, en especial para los bebés que sufran de alguna dolencia.

La Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña explica que el servicio al cual pertenece el centro de salud de Perillo, junto al de Santa Cruz, cuenta en total con cinco pediatras habitualmente, y ahora con cuatro, por la baja. Garantiza que los niños tendrán cubierta su atención pediátrica entre los cuatro especialistas que quedan en activo en la plantilla y las sustituciones que realice el Sergas, que con frecuencia alude a la falta de médicos disponibles.