La Laboral se levanta por Bachillerato

"¡Oh, capitán, mi capitán!", recitaban mientras se subían a sus pupitres los más insurrectos alumnos del profesor Keating en El club de los poetas muertos. Varias aulas de Bachillerato recrearon ayer la escena y sustituyeron los versos por "¡Oh Laboral, mi Laboral!" en una performance con la que reclaman que el centro cullerdense mantenga la formación en Secundaria no obligatoria, contra los planes de la Xunta de suprimir este nivel de ese instituto y reorganizar espacios para que el Rego de Trabe „abierto en 2016 y ya desbordado„ pueda asumir a más alumnos de ESO, la etapa educativa más saturada.

Bajo la consigna Levántate pola Laboral, los chicos se subieron a sus pupitres en defensa de mantener toda la oferta formativa que aglutina en la actualidad un centro considerado como un "referente" con un ambiente "preuniversitario" y "único". Coinciden en brindar estos calificativos a la Laboral alumnos, exalumnos, dirección, profesores y familias de estudiantes, todos contrarios a la supresión del Bachillerato en sus aulas.

La dirección del centro propone conservar la Secundaria no obligatoria para poder absorber los "excedentes" de alumnado que no quepan en los otros institutos, de modo que estos podrán centrarse en dar cabida a los estudiantes de ESO y los de la Laboral conservarán los servicios y la variedad de actividades y asignaturas optativas de que disfrutan, además de no tener que cambiar de centro en el año en que deberán preparar las pruebas Abau (Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade).

La Xunta respondió esta semana que la decisión de reorganizar espacios y suprimir el Bachillerato en la Laboral recabó un "apoyo mayoritario" y afecta "a la comunidad educativa de todo el municipio", no solo de ese centro. Eludió, eso sí, dar una negativa explícita a estudiar un cambio de planes sobre la medida anunciada el mes pasado, que sí apoyan los demás centros.

Manifiesto del alumnado

"¿Por qué tenemos que marcharnos de la Laboral?". Con esta pregunta comienza el manifiesto elaborado y colgado en redes sociales esta semana por los alumnos del instituto. Las instalaciones, la "independencia" que da a los chicos, las materias que oferta, el profesorado que tiene, los laboratorios, la biblioteca o las altas calificaciones obtenidas por cursos anteriores en las pruebas de acceso a la selectividad son algunos de los motivos por los que los estudiantes eligieron ese centro y por los que rechazan abandonarlo, explica el texto.

Los alumnos advierten de que el traslado al edificio de Náutica, situado en ese recinto pero que pasaría a gestionar el Rego de Trabe, supondría que no estarían "bien atendidos" ya que tendrían que desplazarse "constantemente" al edificio principal del Rego de Trabe para ir a la fotocopiadora, a la cafetería, al salón de actos, a la biblioteca o al gimnasio. Lamentan, además, que se perderían los laboratorios existentes y que los estudiantes de Náutica "se quedarían sin espacio para el simulador y otros instrumentos con los que cuentan". Temen que alumnos se marchen del centro y se pierda un "referente" y se preguntan: "Por qué tenemos que pagar nosotros una mala gestión de la Xunta? ¿Por qué desmantelar un centro que funciona?".