Dieciséis restaurantes estrenan la marca de calidad de restaurantes de la Reserva

Crema de calabazas con trocitos de pan de Moar crujiente; truchas del Mandeo bien fritas rellenas de tocino; arroz de verduras de la huerta de la Reserva de Biosfera y, de postre, requeixo de Cagiao con miel y nueces y torta de manzana. Es el menú de otoño que presentó ayer el Restaurante Casanova, de Betanzos, en una prueba piloto de la marca de calidad de restaurantes del territorio de la reserva que se estrenará el próximo año.

Dieciséis establecimientos de la comarca estrenarán en 2020 este distintivo con el que la Reserva de Biosfera pretende promover el uso del producto local en la restauración de la comarca. El menú convenció a los comensales de la prueba piloto, políticos, técnicos, periodistas y agentes turísticos del territorio que aprobaron con nota a los cocineros, que solo un día antes habían logrado alzarse ganadores de la Semana do Pincho de Betanzos. El Mesón Xente do Camiño, Restaurante San Isidro, A Artesa da Moza Crecha, a Cova do Frade, Casa do Queixo, O Pote, Casanova, Os Arcos, San Andrés, Vega, Casa Juanito, Caserío de Tión, O Garfo, Parrillada Terranova, Rectoral de Cines y Casa de Sixto serán los primeros establecimientos hosteleros en lucir este distintivo con el que la Reserva espera dinamizar el territorio.