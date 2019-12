Alternativa, fuera de la Corporación de Arteixo al dejar el grupo su único edil

Alternativa dos Veciños se ha quedado fuera de la Corporación local de Arteixo después de que su único representante, Antonio Patiño, haya abandonado este grupo político y haya pedido ser un edil no adscrito. El pleno tomará conocimiento de esta situación el próximo lunes. El concejal hizo pública ayer su salida de la formación y alegó que no está dispuesto a llevar a cabo "la política de confrontación" del partido de la margarita y que prefiere buscar el beneficio de los vecinos del municipio mediante una oposición "constructiva". El alcalde de Oleiros y líder de Alternativa, Ángel García Seoane, acusó a Patiño de rodearse de "malas compañías" y de no respetar a sus compañeros, además de traicionar el proyecto político.

Mientras el partido habla de "expulsión", el concejal asegura que presentó la renuncia en un partido en el que concurrió como independiente. La propuesta que tomará conocimiento el pleno el lunes recoge que "tuvo entrada" un escrito de Patiño el pasado jueves "en el que se formalizaba el abandono voluntario del grupo político" del que tomó posesión del cargo de edil el 15 de junio tras la celebración de las municipales.

El concejal Antonio Patiño anunció su decisión de no representar más a Alternativa dos Veciños, partido en el que asegura que no militaba y del que formaba parte como independiente, y que conservará el acta de edil. También afirmó se le utilizó "como un mirlo blanco" para lograr la "representación" en las elecciones municipales y "luego" hacerle "la vida imposible" para después colocar a otras personas al frente. Patiño añadió que García Seoane "apoyó a quince iluminados que se creen los reyes del mambo".

"Las razones que me hicieron tomar esta decisión fueron las discrepancias con la dirección política de Alternativa dos Veciños, que se derivan de mi intención de realizar una oposición basada en las propuestas, que por su contenido favorezcan a los vecinos de Arteixo. Me niego a realizar una oposición que tan solo busque la confrontación personal y la destrucción del adversario sin fundamento alguno", explicó Antonio Patiño.

El presidente del partido, Ángel García Seoane, indicó que quiere que su partido realice una "fuerte oposición" y que ese objetivo no se cumplía con Patiño. Le acusó de rodearse de "malas compañías" y apuntó hacia la mujer del edil, además de afirmar que la "causa principal" de que Antonio Patiño no deje el cargo son los "600 euros por mes" de asistencias a órganos municipales. El regidor oleirense señaló que hace días le pidieron que renunciase a su cargo, aunque no accedió. También explicó que el partido sigue "vivo". "No tenemos el altavoz del Concello, pero vamos a mantener la presencia del partido aquí", afirmó.

Seoane exhibió ayer un escrito firmado por varios simpatizantes de Alternativa en el que se reclamaba la marcha de Patiño. El presidente del partido también detalló que remitió una carta al concejal en la que le reclamó su salida y que se pudiese nombrar a la número dos de la lista electoral, Noelia Martínez, que ayer acompañó al líder de la formación en su comparencia pública.

El regidor oleirense incluso relató que antes de las municipales quiso que la candidata fuese Martínez. También estuvieron presentes el secretario general de Alternativa, Felipe Louzán, y el coordinador local en Arteixo, Juan Francisco Martínez. Este último se encargará a partir de ahora de representar a la sección de Arteixo.

La formación creada en Oleiros emitió un comunicado en el que indicó que Patiño "a lo largo de estos meses mostró una completa despreocupación por los asuntos de interés municipales", que no asistió a plenos y se negó a reunirse con varias asociaciones que habían hablado con Alternativa.