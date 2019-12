Alternativa hará un sondeo para decidir si intenta entrar en el Parlamento gallego

Imagen de un momento de la asamblea general de Alternativa dos Veciños, ayer en As Torres.

La asamblea general del partido Alternativa dos Veciños, que se celebró ayer con las puertas abiertas incluso a la prensa, votó un rotundo sí a la propuesta de Ángel García Seoane, quien renovó su cargo de presidente, de contratar a una empresa para realizar un sondeo con el fin de conocer qué posibilidades tendría de cara a las próximas elecciones autonómicas de 2020 para presentarse por la provincia de A Coruña y optar a tener representación en el Parlamento gallego.

"Las elecciones gallegas están muy reñidas pero todo apunta a que ganará el PP ante el maremágnum que hay en la oposición y por lo menos, estar allí", manifestó Ángel García Seoane, quien hace unos años ya adelantó su intención de tener presencia en el Parlamento.

Este fue uno de los acuerdos tomados por los simpatizantes de Alternativa en la asamblea de ayer, en un abarrotado teatro de As Torres en Santa Cruz, donde también se votaron por unanimidad la nueva Ejecutiva y varias comisiones. Los presentes respaldaron que la comisión permanente del partido continúe con el alcalde como presidente y la gran novedad fue la entrada en la Ejecutiva de María Xosé Varela, primera teniente de alcalde y concejal de Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Economía, Hacienda y Urbanismo. Varela se estrena como número dos, tras serlo también en la lista electoral de Alternativa, con lo que supone un ascenso para la mano derecha de García Seoane.

La entrada de Varela se produce para cubrir la salida de Alfredo Novoa, histórico vicepresidente, uno de los fundadores de Alternativa con Seoane y Esther Pita, debido a cuestiones de salud.

Novoa pasa a ser presidente de honor de la formación. El resto de la Ejecutiva incluye a Felipe Louzán que sigue como secretario y Antonio Franqueira como tesorero, además de la edil Marga Figueroa que será la secretaria de comunicación.

En la asamblea se votó también la constitución de la comisión ejecutiva, que estará integrada por los miembros de la comisión permanente además de Blanca de Ceano, José Manuel Díaz, Narciso Marzoa, Jaime Rumbo, Montserrat Méndez, Juan Francisco Martínez, Andrés Sánchez, Julia González, José Luis Viñal y Susana Guimarey.

Los simpatizantes de Alternativa también aprobaron por unanimidad la elección de la coordinadora comarcal: María José Santos por Oleiros, Emilio García por A Coruña, Pablo Santiso por Bergondo, Manuel Castro por Cambre, Julio Lantes por Culleredo, Inmaculada Mantiñán por Carral, Francisco José Vecino por Sada y Susana Santamaría por Arteixo. El concejal Pablo Cibeira será el responsable de comunicación. Se acordó también una comisión de garantías y deberes de los afiliados presidida por la edil Belén Taboada, con Sara López de secretaria y con Sisela Velo y Sandra Sánchez de vocales.

El pleno de hoy

El alcalde y presidente de Alternativa aprovechó la asamblea para dar explicaciones a todos los presentes sobre las razones de la expulsión del concejal de Arteixo y también sobre el pleno que tendrá lugar hoy, solicitado por la oposición, para hablar sobre la compra de un solar municipal por parte de la mujer de Seoane. El regidor volvió a relatar todo el proceso, que fue una subasta pública y nadie más pujó por esa parcela ni otras más en Xaz, por lo que fue una adquisición limpia.

Un simpatizante del público levantó la mano para pedir al alcalde que en el pleno de hoy no entrase al trapo a los grupos de la oposición para no ayudarles a "salir en la prensa". Seoane dijo que estaba de acuerdo pero no podía callar si le"difamaban" a él o a su mujer.