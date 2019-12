"Nunca creí que alguien pudiese meterte la cuchillada por atrás"

Alternativa dos Veciños se ha quedado fuera de la Corporación local de Arteixo tras la salida del grupo de su único concejal, Antonio Patiño.

El viernes hizo pública su marcha de Alternativa dos Veciños, ¿cuáles son los motivos?

Yo presenté la dimisión basándome en que Alternativa me manda una carta el día 16 y solicita que ponga mi cargo a su disposición. Entonces, yo le contesto que bajo ningún concepto voy a dimitir por lo que expuse en la rueda de prensa. Tengo que manifestar que mi acta de concejal nunca pasará a ser del PP. Mi ideología y la de mis compañeros es totalmente incompatible. Me mantendré como grupo independiente y ahí seguiré.

¿Esto lo dice después de que Alternativa le achacase que dijera que su valoración de Calvelo es buena?

Mi valoración de Calvelo es buena y que el señor García Seoane le dijo al señor Calvelo que le regalaba un concejal.

¿Cuál es su valoración de García Seoane?

El señor García Seoane te encanta como los hindúes cuando tocan la flauta y encantan a las serpientes. Pero después ves que es un partido político en el que existe la mano férrea y miran para otro lado cuando les expones la situación política de Arteixo, como yo se la expuse en su momento con toda claridad. Yo les dije que no quería división interna en Arteixo.

¿Por qué habla de división interna?

Siempre dije que no quería división interna porque era innecesaria. Propuse que había que hacer un equipo de trabajo y defender propuestas. No dejé de presentar mociones, ruegos y preguntas. Y a los plenos que no asistí fue por razones de enfermedad. Después alegan que no asistí a reuniones con asociaciones de vecinos. Es mentira.

Alternativa le acusa de mostrar una completa despreocupación por los asuntos de interés municipal, que no asistió a plenos y se negó a reunirse con varias asociaciones. ¿Lo niega?

Lo niego rotundamente.

¿Por qué cree que realizan estas afirmaciones?

Estas falsedades nacen con un escrito de los quince iluminados. Los iluminados creen estar siempre en posesión de la verdad absoluta y tener conocimientos superiores a los demás. Nunca me he sentido superior a nadie. El señor Seoane dice que me expulsó. A nadie pueden expulsar de una organización a la que no pertenece. Para hacer una expulsión, lo primero que hay que hacer en una organización democrática es iniciar un expediente disciplinario, cosa que no ha hecho. Si no sabe hacer democracia, que vaya aprendiendo.

¿Por qué se llega a esta situación?

A esta situación se llega muy fácilmente. A mí el 4 de agosto me mandan la primera andanada a través de un whatsapp y a partir de ahí se fueron recrudeciendo.

García Seoane llegó a decir que prefería a la número dos de la lista como candidata.

Antes de las elecciones fuimos a repartir propaganda a un centro comercial en A Coruña. Fuimos y repartimos. En ese momento llega el encargado del centro comercial y nos dice que qué estábamos haciendo. Me decía a mí que iba a durar tres meses. Que en tres meses me hacen la vida imposible y estoy fuera de Alternativa. Eso estaba perfectamente planificado desde hace mucho tiempo.

¿Le ha resultado fácil asumir esta situación?

Nunca creí que esto podría pasar en política. Nunca creí que alguien pudiese meterte la cuchillada por atrás como en la época de Séneca. Es lo que ha pasado.

¿Ha pensado en dimitir?

Jamás. Yo no voy a dimitir.

¿Va a agotar los cuatro años?

Voy a aguantar los cuatro años, salvo que me muera.

Dijo que no quería hacer la política de la confrontación. ¿Qué le pedía el partido?

Uno de los apartados que me dice Alternativa es que Arteixo vuelve a tener un gobierno del PP y por eso hay que llevar una fuerte oposición, basada en el control a todas las acciones de gobierno, que como no ignoras rozan casi siempre una posible ilegalidad. Las ilegalidades se demuestran en los juzgados. Aquí sé que hay muchos reparos, que están en Fiscalía, que lo dirá. No me voy a pronunciar.