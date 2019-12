"Nos sentimos desprotegidos"

Vecinos y comerciantes del entorno de As Brañas de Sada se afanaban ayer a la mañana por retirar el barro que cubría el suelo de viviendas y locales y volver a la normalidad. No es fácil, afirman. El desbordamiento del río Maior dejó un reguero de desperfectos en muebles, electrodomésticos, tarimas, coches... Y también situaciones insólitas, como la de una vecina que encontró un pez nadando en una habitación. Los daños fueron inferiores a los registrados en 2016, pero más que suficientes para disparar las alertas en un barrio que cruza los dedos en cada temporal y que exige desde hace años soluciones.

Los afectados daban ayer parte al seguro, hacían recuento de daños y se preparaban para otra noche en vela por lluvias y pleamar. La marea alta y las trombas de agua se han convertido en la conjunción maldita en este enclave de Sada con una toponimia que ya alerta del riesgo de riadas: A Lagoa, Cantalarrana, As Brañas ... Aunque no fue el único enclave del área y del municipio afectado por los desbordamientos, sí fue el más castigado.

"Nos sentimos totalmente desprotegidos", resumía ayer Norma, residente en la calle Culleredo, en As Brañas, que tuvo que abandonar su vivienda de madrugada. "Me sacaron dos chicas. Pasé muchísimo frío", se lamentaba esta mujer, que criticó las carencias en el protocolo de emergencias. No fue el único reproche. Otros vecinos lamentaban ayer el retraso del Concello en poner a funcionar las bombas o en proporcionar sacos de arena. "Nos sentimos abandonados", criticaba un residente en la calle Cambre, José María Vázquez Barbeito. Otros, como Manuel Cotos, del grupo Vecinos Unidos, afirma que el bombeo no funcionó: "El agua pasó por encima, no se debería desaguar hacia As Brañas", apuntó este residente que puso en entredicho la eficacia de los trabajos ejecutados en la zona.

Críticas aparte, la mayor parte de los residentes ponían ayer la lupa en la insuficiencia del tramo final de la canalización cuando el río baja con tanta fuerza. Todos coincidían en un punto, en la necesidad de una solución. "Es una zona húmeda, deberían buscar una solución entre todas las administraciones", resumía ayer una de las afectadas, Ana Álvarez.

El alcalde de Sada, Benito Portela, siguió los trabajos de achique durante la noche y ayer visitaba comercios y viviendas para ponerse a disposición de los afectados. El regidor y los tres grupos que componen el Ejecutivo, Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños, recordaban ayer que piden desde 2016 a la Xunta "soluciones para la desembocadura del río Maior". El regidor recordaba ayer que desde hace tres años solicitan colaboración a la Xunta y que el Concello ha encargado varios informes que apuntan a la necesidad de solucionar los problemas que se registran en la desembocadura por la reducido diámetro de los ovoides.

El Gobierno local envió recientemente a la Consellería de Infraestruturas un proyecto que cifra en 1,13 millones las obras de canalización y que pretende financiar a tres bandas, con fondos del Concello, Xunta y Diputación. Desde el grupo de Alternativa dos Veciños criticaban ayer la "irresponsabilidad" del Gobierno gallego. "No podemos seguir esperando por una solución que no da llegado. Los riesgos y la urgencia son incuestionables, lo de ayer [por el miércoles] podía haberse evitado si la Xunta asumiese sus competencias", apuntó su portavoz, María Nogareda.

A consulta de este diario, desde la Consellería de Infraestruturas explicaban que Augas de Galicia "está trabajando en la redacción de una propuesta de convenio", que pretende remitir a principios de enero "para fijar el desarrollo" de las obras. La propuesta, explican, pasa porque el Concello redacte el proyecto y Augas de Galicia ejecute los trabajos, que serán financiados con fondos municipales, autonómicos y provinciales. De momento, siguen sin fecha.

Polígono de Bergondo

La necesidad de dotar al polígono de Bergondo de una red separativa para minimizar los desbordamientos volvió a salir ayer a relucir. Vecinos de Sada y el BNG de Bergondo apelaron nuevamente a la necesidad de esta obra. Desde el Gobierno bergondés sostienen que se trata de un "problema supramunicipal" que debe analizar la Xunta, aunque cuestionaban que sirviese para solventar los anegamientos.