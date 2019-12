A Coruña dará "más peso" al Consorcio en Nostián pero evita aclarar si será socio

El Ayuntamiento de A Coruña asegura que el Consorcio de As Mariñas tendrá "un papel preponderante, decisivo" en la planta de Nostián pero evita aclarar si será socio en la gestión, como demandan los alcaldes del área y como había comprometido el anterior Gobierno coruñés, de Marea Atlántica. La concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, se limita a avanzar que el ente comarcal tendrá "más peso que nunca en la historia de Nostián" y descarta adelantar la fórmula de gestión ya que, asegura, se encuentra en estudio por parte de los servicios jurídicos.

El Concello coruñés señala que la fórmula de participación del Consorcio en la planta se plasmará en los pliegos, que A Coruña tiene ya en el departamento de contratación. Apunta que los documentos no prevén la creación de una empresa pública entre la ciudad y el área, pero indica que no se descarta la creación de esta entidad, sobre todo en caso de que la fórmula que se encuentra en estudio en la actualidad no recibiese el visto bueno de los técnicos.

Afirma que se acordará que el Consorcio "tenga un mayor papel" y "asuma más cosas" sin adelantar cuáles y asegura que, aunque hubiese que incluir alguna modificación en los pliegos de acuerdo al criterio de los jurídicos, no llevaría mucho tiempo porque ya están hechos.

El Gobierno coruñés asegura que el papel del Consorcio será acorde "al menos al 40%" de los residuos totales de la planta que proceden de sus concellos. Fontán asegura coincidir con los ayuntamientos consorciados en que resultará beneficioso tanto para A Coruña como para la comarca que el ente supramunicipal gane peso con respecto a la participación que había tenido hasta el momento.

La colaboración del Consorcio en la gestión de la planta se había pactado con el anterior Ejecutivo municipal en un convenio, publicado el mes pasado, seis meses después de su firma. El actual Gobierno municipal adelantó entonces que modificaría el acuerdo a través de adendas, aunque rechazó avanzar qué cambios preveía.

El punto clave del acuerdo firmado con Marea decía. "Las partes del presente convenio desean colaborar para la gestión conjunta de la planta de tratamiento de residuos de Nostián". El actual Gobierno local rechazó, el día de la entrada en vigor del texto, con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), aclarar si se pretendía mantener esa colaboración en la gestión o si, por el contrario, se situaría a los alcaldes del área como "clientes preferentes", opción que no convence al Consorcio, como aseguró el presidente comarcal, José Antonio Santiso, en la rueda de prensa ofrecida en octubre junto a la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, quien eludió concretar la fórmula y se limitó a que la decisión se tomaría en función de criterios jurídicos, y no "de preferencia".

Santiso defendió, sin embargo, que se apostase por una "fórmula de gestión o cogestión" y citó como ejemplo la participación de cuatro concellos „Cambre, Culleredo, Oleiros y Arteixo„ en la sociedad mixta de la Edar (Estación Depuradora de Augas Residuais) de Bens junto con A Coruña. La crisis con Albada ha puesto de acuerdo a ciudad y comarca en la importancia del Consorcio para la viabilidad de la planta.