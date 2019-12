Larga espera en As Brañas

El año acaba sin un programa de obras para minimizar los daños que provocan los desbordamientos del río Maior en el entorno de As Brañas. Las inundaciones registradas como consecuencia del temporal Elsa dispararon de nuevo las quejas de residentes, que reclaman desde hace años una solución. La Xunta se ha comprometido a presentar en enero una propuesta de convenio para ejecutar las obras a tres bandas con Concello y Diputación.

La falta de plazos desespera a los vecinos y se ha convertido en arma arrojadiza entre partidos. El PP de Sada denunció ayer que "el tanque de tormentas que vendió Benito Portela como la solución de las inundaciones en el barrio de Cantalarrana" no funcionó. La formación, que alegó contra la declaración de As Brañas como zona inundable, pone bajo lupa la actuación del Ejecutivo en el ámbito y afirma que "el pocete se encontraba inundado previamente al estar los orificios de vertido más bajos que el nivel de As Brañas".

El alcalde negó ayer que el tanque de tormentas no funcionase y también que hubiese "vendido" esa obra como solución. "Siempre dijimos que As Brañas es una zona con riesgo de inundación y llevamos tres años haciendo propuestas para intentar minimizar el riesgo", replicó el alcalde, que recuerda que demanda desde hace tres años la colaboración de Augas de Galicia, el "organismo responsable de la cuenca", recalca.

Gobierno local y PP sí coinciden en la necesidad de actuar en el relleno. Ni este consenso está ausente de críticas. Los populares dicen que han presentado más de 60 escritos para exigir la obra y el Ejecutivo recuerda que el relleno fue ejecutado por el PP.