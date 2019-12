La Xunta ve exceso de vivienda y suelo industrial en el plan general de Betanzos

Una previsión de viviendas, sobre todo en núcleos rurales, excesiva, al igual que el nuevo suelo industrial proyectado "sin justificación" y un muy deficiente análisis del paisaje en el que no se tiene en cuenta el impacto visual de los desarrollos ni se protegen adecuadamente algunas zonas además de no proponer nada para favorecer la movilidad sostenible como carriles bici, son los principales cuestionamientos de la Consellería de Medio Ambiente al Concello de Betanzos en el documento de alcance del estudio ambiental estratégico formulado respecto al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que está en trámite.

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático ha incorporado en este informe de alcance las sugerencias de distintos organismos sectoriales de la Xunta recibidas en el período de consultas. La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo es el departamento más duro con el PXOM brigantino, pues pide que justifique la necesidad de nuevos suelos urbanizables de uso residencial, y la previsión de viviendas en suelo de núcleo rural vacíos en Gas, Touriñao de Arriba y sur de Caraña do Medio, sobre todo teniendo en cuenta que la población de Betanzos no deja de descender año tras año.

La consellería en su informe final suaviza algunas de las demandas de Urbanismo, pero coincide en que Betanzos debe realizar un "diagnóstico justificado de la necesidad de nuevas viviendas" y debe "priorizar el desarrollo de los ámbitos de suelo urbano no consolidado" en lugar de ocupar terrenos "en estado natural". Respecto a la construcción en los núcleos rurales cree que no será significativa pero indica que se deben potenciar las "áreas vacantes interiores evitando crecimientos excesivos", evitar nuevas delimitaciones y procurar minimizar la ocupación del suelo.

En el informe final se alerta de que se evitará "el crecimiento en las bolsas de suelo vacante y hacia la ría de Betanzos existentes en la periferia de los núcleos rurales de Castro de San Fiz y Betanzos O Vello".

No solo se ve excesiva la construcción residencial sino también la industrial, porque según figura en el propio borrador del PXOM "la mitad de la superficie empresarial disponible en el municipio está vacante". Por eso la Xunta indica que Betanzos debe "justificar suficientemente" la necesidad de un sector en Montellos-Xan Rozo.

La Xunta considera que es muy deficiente la información y protección del paisaje que figura en el borrador del plan general. Afirma que el análisis del paisaje es "insuficiente" y pide más documentación, incluir miradores y sendas panorámicas, un estudio del paisaje urbano y mucho cuidado de integrar visualmente el desarrollo urbanístico de Betanzos O Novo porque tiene una "interesante apertura panorámica hacia el sur". También advierte de que se debe repensar la "idoneidad" del trazado para conectar el enlace de Montellos (A-6) con el de Espantosa (N-VI) por su impacto visual y exposición hacia la ciudad. Pide delimitar mejor la protección de los estuarios del Mendo y el Mandeo o los viñedos de la ladera del río y las Fragas do Mandeo, y pide meter en el catálogo la Casa da Rega y la Fábrica de la Luz.

El informe de la consellería destaca que es positivo que el PXOM prevea nuevas zonas verdes debido a su actual "déficit" tanto dentro de la ciudad como en su entorno próximo, pero alerta de que los parques de las Hortas da Cañota y del paseo del Mandeo son espacios verdes que están en zonas inundables junto al río, por lo que habría que establecer "normas específicas para regular las condiciones en las que podrán ejecutarse dichas zonas verdes".

En el documento se pide también incluir un estudio de la movilidad y que se incluyan actuaciones como aparcamientos disuasorios en la periferia, mejora de las conexiones peatonales o implantar el carril-bici, entre otras. Destaca que tampoco se recogen las afecciones acústicas de los viales.