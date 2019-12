La entidad de rutas de 4x4 niega daños al Xalo y asegura que limpia los caminos

La entidad Zumbalacazán, que oferta rutas de 4x4 por Galicia, es la que organizó el recorrido por el Monte Xalo el pasado sábado y que fue denunciada por la comunidad de propietarios de monte de mano común de Celas ante la Guardia Civil por daños en caminos, dejar rastros de aceite y atravesar propiedades privadas. Uno de los responsables del colectivo, Eduardo Méndez, negó ayer todas las acusaciones y aseguró que no solo no han producido ningún daño a caminos ni propiedades sino que ellos son los que han mejorado dichos caminos.

Eduardo Méndez afirmó que la semana anterior a esta ruta acudieron a retirar ramas y basura de los caminos y además con su actividad recuperan vías "cerradas por la maleza por falta de mantenimiento por culpa de los propietarios", evitando así incendios.

Aseguró que los vehículos todoterreno solo circularon por caminos públicos y cortafuegos, no tocaron terreno de propiedad vecinal y además subrayó que tenían permiso de la Xunta

La Consellería de Medio Ambiente recibió hace meses una solicitud para realizar un paseo turístico en 4x4 por el Xalo el 28 de diciembre por parte de la empresa Con menos de 37 no lo intentes SL, y los técnicos hicieron un informe de campo en el que según la Xunta no otorgaron permiso sino, simplemente, les contestaron que no podían dar autorización porque no tenían competencia, pues el trazado que indicaron no discurría por ningún espacio natural protegido. Aún así, según Medio Ambiente, les informaron de que no debían cruzar campo a través ni atravesar lechos de ríos con los vehículos ni pasar por encima de la vegetación ni circular por terrenos cinegéticos salvo que los tecores les autorizasen.

"Tenemos vídeos de cómo estaban los caminos antes y después de la ruta y prueba las mentiras de la comunidad de montes", destacó Méndez, quien acusó a los comuneros de "cortar bosque autóctono y plantar eucalipto" y de ser los que rompen caminos cuando llegan los maderistas con las máquinas. "En Galicia llueve mucho y si hay fango quedan roderas, si son pistas asfaltas no quedan", destacó, además de asegurar que tienen el apoyo del resto de comunidades de montes.

"Fueron unas 200 personas, que comimos en un restaurante, repostamos, todo ese impacto económico no se tiene en cuenta. En otros concellos nos llaman para dinamizar el rural en invierno", agregó Méndez, quien subrayó que en el informe de la Xunta pusieron claramente que "no son previsibles afecciones sobre valores del medio natural". Recordó que le enseñaron este informe a la Guardia Civil y les dijeron "muchas gracias, pasen buen día". Este responsable subrayó además que este colectivo de aficionados cuelga habitualmente vídeos en internet donde se ve el trabajo que realizan.