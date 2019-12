El 2020 trae en Oleiros un recibo del IBI de 4 a 12 euros más caro

Los vecinos de Oleiros recibirán el próximo año 2020 con una subida en el recibo de la contribución rústica y urbana. El Gobierno central ha aprobado mediante Real Decreto (es decir, que entra en vigor tanto si hay presupuestos generales como si no) un aumento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que en Galicia afecta a 22 municipios, entre ellos el de Oleiros. La subida depende de la antigüedad de la entrada en vigor de la ponencia de valores catastrales. En el caso de Oleiros es de 1998, por lo que se le aplica un coeficiente de 1,03, lo que implica un aumento del 3% en este impuesto.

El propio Gobierno local afirmó ayer que los vecinos van a notar este incremento en sus recibos "entre los 4 y los 12 euros" más, en función de su tipo de vivienda.

Esta subida en el IBI supondrá al Concello de Oleiros un importante aumento en su recaudación. Si en 2018 ingresó 6.414.048 euros de IBI urbano y rústico (según la liquidación de este ejercicio), un incremento del 3% supondría ganar 192.400 euros más.

Lo normal es que este incremento sea a solicitud del propio concello, como recuerda el propio Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado día 28: "Esencialmente la solicitud formulada por cada uno de los ayuntamientos".

En el caso de A Coruña por ejemplo, el Concello reconoció que solicitó este incremento. En el caso de Oleiros ayer el alcalde, Ángel García Seoane, aseguró que el IBI "los sube siempre Hacienda" y es "algo que viene impuesto" y que no se puede evitar porque así ingresa más dinero al subir el valor catastral de los inmuebles. No obstante, el IBI es un impuesto que cobran los concellos no el Estado ni Hacienda. Y los ayuntamientos además pueden rebajar uno de los tramos que se aplican al impuesto, aunque el Ejecutivo central incremente el coeficiente. De hecho, Oleiros asegura que mantiene sin subir el tramo en el que tiene competencia, en un 0,605%.

Seoane afirmó también que "bastante" hizo el Concello "impidiendo durante diez años" que se subiera este impuesto. Sin embargo la legislación ya determina que se debe actualizar cada diez años (aunque en la práctica hasta ahora dejaba pasar más tiempo), salvo que se produzcan cambios importantes, como la aprobación de un plan general, que revaloriza muchos inmuebles.

El Estado, en el Real Decreto por el que se aprueba esta subida del IBI a partir del 1 de enero de 2020, subraya ya que esta medida se toma "para reforzar la financiación municipal," para "la consolidación fiscal" y la "estabilización presupuestaria de las entidades locales".