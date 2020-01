La actual gestora de ayuda en el hogar de Miño no continuará con el servicio

La actual concesionaria de ayuda en el hogar de Miño, Servicios Sociais Virxe do Carme, no continuará con el servicio. La empresa, la mejor valorada en el concurso y adjudicataria provisional, no ha presentado la documentación que le requería el Concello para firmar el nuevo contrato, por lo que, en la práctica, renuncia a continuar con la prestación.

La mesa de contratación dio cuenta el pasado 19 de diciembre de que la empresa no había presentado la documentación requerida en plazo, por lo que propuso adjudicar el contrato a la segunda compañía mejor valorada: Fepas.

Este giro en el proceso llega después de que la plantilla del servicio de ayuda en el hogar amenazase con movilizaciones si se readjudicaba el contrato a Virxe do Carme, a la que acusa de incumplir "sistemáticamente" el convenio colectivo. La Confederación Intersindical Galega (CIG) emitió un comunicado el pasado 4 de diciembre en el que afirmaba que durante los últimos años las denuncias del personal han sido "continuas" y que las trabajadoras habían acordado en asamblea "movilizarse desde el primer minuto" en el que se produzca la adjudicación definitiva del servicio".

El Gobierno local replicó entonces al sindicato que la empresa solo había resultado adjudicataria de forma provisional y garantizó que exigiría a la empresa concesionaria que cumpliese la normativa y que velará por el cumplimiento de los pliegos.

El proceso de contratación del servicio de ayuda en el hogar de Miño ha estado plagado de contratiempos. El anterior Gobierno local sacó a licitación el servicio en 2018, pero el concurso quedó desierto tras renunciar las dos empresas aspirantes, Son a túa Axuda y Servital, por las condiciones que establece el pliego.

El Concello subió en casi un 30% el presupuesto en el segundo intento, de 708.456 euros a 954.490 euros. Seis empresas optaron al concurso:Atendo Calidade, Azvase, Fepas, Sacyr Social, Servizos Sociais Virxe do Carme y Servizos Sociais Ulla Sar.