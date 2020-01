El juzgado llama a declarar como investigados al padre y al cuñado del fallecido en la fiesta de Nochevieja de Oleiros

El Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña ha citado a declarar en calidad de investigados al padre y al cuñado del joven que falleció durante una pelea en una fiesta de Nochevieja en Oleiros. Los familiares de la víctima han sido citados el próximo martes 14 de enero. A espera de disponer de los resultados de la autopsia, el juzgado continúa con las diligencias para intentar esclarecer este suceso y tomará testimonio el viernes a una camarera que presenció los hechos y a dos de los amigos del joven de 27 años que ha ingresado provisionalmente en prisión por posible homicidio. Los tres han sido citados en calidad de testigos.

Según algunos testigos, la pelea que terminó trágicamente con la muerte de Enrique G.C., un vecino de Arteixo de 31 años, comenzó con un desencuentro en la barra del bar entre el padre y un cuñado del fallecido y unos jóvenes que pertenecían al grupo del supuesto agresor. La pelea fue disuelta en un primer momento, pero los dos grupos volvieron a enzarzarse poco después y, ya en el exterior del hotel, se desencadenó una pelea que culminó abruptamente con la muerte de Enrique G.C. De momento no han trascendido los motivos por los que se investiga a los dos familiares del fallecido, si por su implicación en la reyerta o por lesiones.

La autopsia resultará clave para arrojar luz sobre el caso. La Policía Judicial baraja varias posibilidades, que el joven falleciese por el golpe que le propinó el supuesto agresor con un cenicero metálico, que se golpease con la cabeza contra el suelo al caer o por circunstancias, entre ellas, un posible infarto de miocardio. Son solo conjeturas fruto de las indagaciones iniciales y solo la autopsia permitirá arrojar luz sobre el suceso.

Los dos detenidos, D. M.E, de 27 años, que se enfrenta a cargos por homicidio, y H.M.R., de 33 años, que está en libertad investigado por un delito de lesiones, declararon ante la juez que no pretendían lesionar a la víctima y afirmaron estar "destrozados" por lo sucedido.

Ambos narraron que fueron a la fiesta de Nochevieja que se celebraba en el hotel Aticca de Bastiagueiro con un grupo de amigos y que se enzarzaron con la familia del fallecido ya bien entrada la madrugada, alrededor de las seis. Todo comenzó con un pequeño desencuentro en la barra del bar. Según el testimonio del joven que ha ingresado en prisión, todo comenzó con el amago de algunos de los jóvenes de echar sal en los tequilas que consumían los familiares de E.G.C. en la barra. Fue una pequeña riña que obligó a intervenir a los responsables del hotel, que invitaron a ambos grupos a abandonar el complejo. El segundo desencuentro se produjo fuera de las instalaciones. Los dos grupos volvieron a enzarzarse y fueron separados de nuevo por trabajadores del hotel, que optaron entonces por hacer entrar de nuevo a la familia y echar al grupo de jóvenes. Fue después cuando se produjo la reyerta de más calado. Según su versión, la familia salió del hotel y se enzarzaron nuevamente. El acusado relató que el ambiente se caldeó, que llegaron a volar algunos objetos y admitió que se enzarzó con el fallecido, pero negó haberle golpeado con un cenicero o con algún otro objeto, como mantiene la Guardia Civil. Según su relato, la víctima sangraba por una herida en el rostro, se desplomó de golpe y falleció pocos minutos después.