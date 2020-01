El PSOE coruñés estudiará la condena del alcalde de Cerceda

El PSOE ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre la situación del alcalde de Cerceda, José García Liñares. después de que la Audiencia Provincial haya confirmado la condena a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un delito de prevaricación administrativa al constatarse irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico en 2015. El presidente de la formación a nivel provincial, Valentín González Formoso, alegó esta mañana que el regidor, que encabezó las listas de los socialistas en las municipales del pasado año, "ya no es militante del partido" y en todo caso, "es una cuestión que acaba de surgir" y que será valorada "en la próxima reunión de la Ejecutiva provincial".

El PP y el BNG de Cerceda ya han exigido al alcalde cercedense que dimita después de que la Audiencia Provincial haya ratificado la inhabilitación. Las dos formaciones coinciden en que Liñares debe irse antes de que sea el juzgado el que ejecute el fallo.

García Liñares tiene previsto hablar sobre su situación mañana en la televisión municipal, según anunció ayer este medio de comunicación.

Los magistrados de la Audiencia que analizaron el caso concluyen que el alcalde de Cerceda "encomendó verbalmente la realización" del acondicionamiento del botánico, con un coste de 300.000 euros, "cuando el expediente administrativo estaba en un estadio inicial", es decir, no había sido adjudicado. "Esa contratación verbal sencillamente no es disculpable. Es una ilegalidad burda, que demuestra el móvil de hacer prevalecer una voluntad propia contraria a Derecho", recogía el fallo. La obra ya estaba en marcha el 31 de marzo de 2015 y el decreto de adjudicación no tuvo lugar hasta el día 10 de abril, según recoge la sentencia de los jueces de la sección primera.