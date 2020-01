El alcalde de Cerceda dimite tras confirmarse su condena por prevaricar

Visiblemente emocionado, el alcalde de Cerceda, José García Liñares, ha anunciado esta mañana que en "pocos días" presentará su "dimisión irrevocable" después de que la Audiencia Provincial de A Coruña confirmase la condena a ocho años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo o empleo público por un delito de prevaricación administrativa al constatarse irregularidades en la contratación de las obras del jardín botánico que se realizaron en 2015. De este modo, dejará el cargo de regidor poca antes de cumplir 25 años al frente del Concello.

"En los próximos días presentaré mi renuncia irrevocable a cargo de alcalde. Haremos una transición ordenada. Queda un equipo sólido, en buenas manos y de reconocida solvencia", afirmó. La decisión de Liñares llega después de que su situación jurídica fuese insostenible, con una sentencia firme que lo inhabilitaba. Tras el fallo de primera instancia, se negó a marcharse a pesar de que la Ley de Régimen Electoral considera incompatible con la condición de concejal la condena por sentencia, "aunque no sea firme", por delitos contra la Administración pública, como es este caso.

El regidor hace pública su salida seis días después de conocerse el fallo, que considera probado que Liñares "encomendó verbalmente la realización" del acondicionamiento de las lagunas del botánico, con un coste de 300.000 euros, "cuando el expediente administrativo estaba en un estadio inicial", es decir, no había sido adjudicado. García Liñares señaló que abandona el cargo debido a que considera que no debe "prolongar innecesariamente una situación que puede causar inestabilidad municipal".

"Me siento tranquilo. Me voy con la conciencia totalmente tranquila. No perjudiqué a nadie. Mi presencia en el Concello no hace más que retrasar las cosas", aseguró.