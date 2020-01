Larga espera por la electricidad en Bergondiño

Paga por el saneamiento todos los meses, pero afirma recibir un servicio más que deficitario. Evaristo Gallego, vecino de Bergondiño, se dio de alta hace dos años, pero el bombeo sigue sin conexión eléctrica. El Concello afirma estar a la espera de Fenosa y dice que el vaciado se realiza de forma manual

"Llevo dos años pagando por un servicio que no me están dando". Evaristo Gallego, vecino de Bergondiño, afirma estar "harto" de esperar porque el Concello de Bergondo ponga a funcionar los bombeos de la red de saneamiento de la localidad. Este vecino se dio de alta en el servicio el 17 de enero de 2018, hace casi dos años, y relata que desde entonces paga un promedio de sesenta euros al mes por un servicio deficitario: "Los depósitos cuando se llenan rebosan y van al río", denuncia mientras señala un pequeño regato que desemboca en Gandarío. "Si protestas, Viaqua manda un camión y vacía, pero si no, todo va para Gandarío", afirma este afectado, que inspecciona regularmente el bombeo que se sitúa a escasos metros de su casa y que carece aún de conexión y contador. "En verano, el hedor es insoportable", critica.

A consulta de deste diario, el Concello bergondés admitió ayer la existencia de un "problema" en el servicio de saneamiento en este pequeño núcleo, aunque negó que se produzcan los vertidos al río que denuncia el vecino. "El servicio de saneamiento sí que funciona, Viaqua está haciendo el vaciado manual a todos los usuarios hasta que se lleve a cabo la acometida eléctrica que falta para activar el bombeo", afirman desde el Ayuntamiento.

Según explica el Gobierno local, los bombeos de Bergondiño fueron proyectados en 2009 y ejecutados poco después con ayudas estatales, pero admite que desde entonces permanecieron años inactivos a la espera de la construcción de la depuradora de Gandarío. "Una vez que estuvo activa la EDAR hubo que volver atrás y repasar los bombeos, porque, al no estar en funcionamiento, no tenían la acometida eléctrica", apunta un portavoz del Ejecutivo municipal, que admite que hay varios bombeos pendientes que aguardan porque Fenosa los dote de instalación eléctrica.

La falta de conexión de los bombeos de Bergondiño fue a pleno hace un par de meses. El PP preguntó por los motivos por los que los bombeos siguen inoperativos y denunció vertidos al río por el rebosamiento del depósito, extremo que el Ejecutivo negó. El portavoz del PP, Manuel Fafián, afirma que no es un caso aislado y que en Rois el Concello también está "obligando a la gente a conectarse" pese a que el bombeo todavía carece de conexión.