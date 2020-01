Xoana Díaz, una comisaria de arte debuta en casa

"Este año me surgió el interés por la gestión artística y decidí crear una iniciativa en mi localidad, Cambre, con gente de aquí", explica la estudiante de cuarto curso de Bellas Artes Xoana Díaz, de 21 años y que se estrena como comisaria con la exposición Lugares e recordos, que se inaugura hoy en el Museo Arqueológico cambrés, donde se mostrará hasta el próximo día 31.

Ocho mujeres han creado las once pinturas que conforman la muestra. Las autoras, Guti Aldea, Susana de Bogo, Toñi Leo, María J. Sabio, Ana Delgado, Fátima Cepeda, Marité Prieto y Lucía Valeiras, pertenecen al colectivo Venres Vida, que se reúne los viernes para compartir su pasión por la pintura desde que se conocieron, hace tres años, en clases con Manuel Romero. "Yo no pertenezco a ese colectivo, pero contacté con ellas y lo que me contaron me motivó para hacer esta iniciativa. La mayoría no había expuesto nunca", explica Díaz. La comisaria confiesa que tampoco ha mostrado todavía sus obras en ninguna exposición, aunque confía en lograrlo en el futuro.

"A partir de pensar en crear la iniciativa en Cambre, escogí una temática y le puse un título: Lugares e recordos. A partir de ahí, cada artista creó su obra, algunas dos, a partir del título. No he puesto muchos límites a la hora de crear, cada obra es distinta en cuanto a la experiencia y las inquietudes de cada artista", explica la comisaria. Asegura que, entre las pinturas, "en algunas sobre Cambre y Cecebre son reconocibles los lugares". Otras creadoras, aunque residentes en Cambre, se inspiraron en sus lugares de nacimiento o espacios que marcaron su infancia o recuerdos, explica.

La experiencia de gestionar su primera actividad ha sido para Díaz "muy positiva". "Tanto para ellas, que están muy emocionadas, como para mí, ya que ha sido muy enriquecedor a nivel personal y de cara a un futuro profesional", explica la comisaria.

La exposición se realiza con la colaboración del Concello, que ha cedido el espacio del museo. "Tiene mucha relación con el título de la muestra. Algunas de las pintoras han nacido aquí o se han criado aquí", incide Díaz.

La inauguración será a las 12.00 h. El acto contará con la presencia del concejal de Turismo e Patrimonio, Ramón Boga, y Marité Prieto, muy vinculada a la cultura y el arte, que leerá un manifiesto. Erea Díaz y Diego Regueiro pondrán música.