En libertad el joven acusado de la muerte de un joven en una pelea en Oleiros

El Juzgado de Instrucción número 2 de A Coruña ha dejado en libertad a la espera de juicio a D.M.E., el joven de 27 años que se enfrenta a cargos de homicidio por la muerte de un joven en una pelea durante una fiesta de Nochevieja en Oleiros. La juez ha decretado su puesta en libertad, solicitada ya la pasada semana por su abogado, Diego Reboredo, tras trascender los resultados de la autopsia, que concluyen que la muerte se debió a una hemorragia subdural por un traumatismo cranal facial y que el joven fallecido presentaba cuatro hematomas en la cabeza, dos en el rostro y otros dos en la nuca.

El examen forense no aclaraba si el joven E.G.C. de 31 años, falleció al ser golpeado o al impactar con la nuca en el suelo al caer. A pesar de ello, fuentes conocedoras del caso, afirman que las conclusiones de los forenses dan más peso a la posibilidad de que la víctima muriese de un golpe en la nuca, dado que, al menos inicialmente, parece que los golpes en la cara, concretamente bajo un ojo y en la mandíbula, no presentarían entidad suficiente al no haberse encontrado ninguna fractura.