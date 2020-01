Segundo asalto a la gasolinera de Coirós en 15 días

La gasolinera del centro urbano de Coirós sufrió ayer de madrugada su segundo asalto en quince días. La alarma sonó a las 01.47 horas, después de que unos ladrones rompiesen un gran ventanal que da acceso a la oficina de la estación de servicio. El Concello informó de que los hechos habían quedado registrados en el sistema de videovigilancia, unas imágenes que los agentes utilizarán para intentar identificar a los autores de los hechos. Los asaltantes buscaron dinero en la oficina aunque, según declararon los empleados, no pudieron llevarse nada, ya que no queda efectivo en las instalaciones tras el cierre. Hace dos semanas, esta misma estación sufrió un intento de robo, aunque entonces los asaltantes no lograron entrar.