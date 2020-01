El BNG urge el área metropolitana y se abstendrá a la mancomunidad

El BNG de la comarca coruñesa se abstendrá en la votación de la propuesta de disolver el Consorcio As Mariñas y constituir una mancomunidad que lo releve, propuesta que los ayuntamientos integrantes del ente comarcal llevan a pleno estos días. Los nacionalistas explican que la fórmula adoptada para la "comarcalización de servicios" que siempre han defendido carece de "participación ciudadana y de la oposición", por lo que lo calificaron de "sindicato de alcaldes". Lamentan también que de nuevo se conforme "un ente metropolitano sin la metrópolis", como señaló Dani Carballada, por lo que reclaman que se avance en la constitución del área metropolitana.

El portavoz del BNG coruñés, Francisco Jorquera, aseguró que, "si se dilata la constitución del área metropolitana, A Coruña tiene que solicitar su integración en la mancomunidad, para que no sea un chiringuito". "Mientras no exista un área metropolitana de derecho, tiene que existir de hecho", defendió y sospechó que el PP no impulsa el ente por temer que ejerza de "contrapoder".

El BNG de Arteixo exigirá en pleno también el área metropolitana. "Arteixo, el concello más industrializado de la comarca, no puede quedar al margen", afirmó el edil arteixán Xurxo Couto.