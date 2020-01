Cambre admite ahora que el pabellón de Anceis es ilegal y culpa a la asociación vecinal

El Ayuntamiento de Cambre ha admitido que el pabellón polideportivo de Anceis, construido con un donativo de Amancio Ortega a una asociación vecinal de la parroquia, es "ilegal". La instalación se construyó en suelo rústico, dado que el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) que permitiría su ejecución conforme a la ley se lleva a pleno para su aprobación definitiva hoy. La obra que se proyectó y autorizó, a través de una comunicación previa, consistía en una pista cubierta, obra finalizada y recepcionada por el Concello en 2017. Después se completó el cerramiento, parte ilegal y de la que el Ayuntamiento responsabiliza a la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis, con la cual este diario intentó contactar ayer sin éxito.

El Gobierno local, preguntado por la obra para cerrar el recinto deportivo y la responsabilidad al respecto, se limitó a responder que la asociación vecinal "es la promotora de la obra". Sin embargo, fue el concejal de Urbanismo, Juan González Leirós, quien firmó una "solicitud de autorización para la realización de una pista deportiva cubierta en el lugar de A Rocha, Anceis", al Ministerio de Fomento, en mayo de 2017. En ese escrito, el edil aclaraba que "si bien en la memoria que se aporta (...), de fecha de abril de 2017, figura como promotor la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis, esta asociación solo lo es a efectos de gestión del local, por lo que el solicitante es el Concello de Cambre dado que una vez terminada pasará a propiedad municipal".

Según este escrito, sería el Ayuntamiento el titular de la pista cubierta que después se cerró, desde que se recepcionó la obra, tras el informe en el que la arquitecta técnica municipal certificó que lo construido se ajustaba a la obra proyectada y autorizada, visto bueno que la funcionaria dio en agosto de 2017. El Concello es el promotor del plan especial, "de iniciativa pública", que permitirá legalizar el pabellón, al "definir el ámbito de este equipamiento público", con una superficie de 14.761 metros cuadrados.

El Ejecutivo municipal eludió también pronunciarse sobre si desconocía los trabajos para convertir la pista en un pabellón cerrado y sobre la churrascada vecinal a la que asistieron miembros del Gobierno local en el verano de 2018, cuando el recinto ya se había cerrado. Solo señaló que la pista deportiva y la cubierta "cuentan con la autorización del Concello, pero el cierre es ilegal" y "por esa razón es necesario aprobar el plan especial". Añadió que "la parte legalizada ya está recepcionada", pero no se pronunció sobre si el Ayuntamiento pasó a ser titular y, por tanto, responsable de la misma a partir de la recepción.

La arquitecta técnica municipal emitió en octubre de 2019 un informe-denuncia por la realización de obras consistentes en la construcción de un pabellón polideportivo cubierto, como recoge un informe de la secretaria municipal emitido a petición de la portavoz de EU, Olga Santos, que en varias ocasiones ha requerido información al Ayuntamiento y la Xunta y ha preguntado por la situación del pabellón en pleno municipal. Tras el informe de la arquitecta técnica, el técnico de gestión de administración general, con conformidad del jefe del área de Urbanismo del Ayuntamiento, emitió un informe-propuesta en el que instaba a suspender de inmediato "los actos de construcción" en el pabellón por no ajustarse a la comunicación previa presentada y sin tener aprobado el preceptivo plan especial ni concedida licencia municipal.

Dicta que se precinten las obras si no se interrumpen, "pudiendo dar cuenta al Ministerio Fiscal para la depuración de responsabilidades". No había constancia de ninguna resolución para aprobar la propuesta y, por tanto, incoar el expediente de disciplina urbanística, según el informe de la secretaria, remitido a Santos ayer. El jefe de Urbanismo, a quien EU pidió también informar, no lo ha hecho aún.