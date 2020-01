UxC y PSOE aprueban el plan para legalizar el pabellón con la oposición en contra

El Gobierno local de Cambre, que integran Unión por Cambre (UxC) y PSOE, aprobó de forma definitiva ayer en solitario y con toda la oposición en contra el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) que permitirá "legalizar" el pabellón polideportivo de Anceis, financiado con un donativo de Amancio Ortega a una asociación vecinal de la parroquia. El Ejecutivo municipal, con mayoría absoluta, tumbó la petición de todos los grupos de retirar el punto de la sesión plenaria para que el Concello les facilite toda la documentación al respecto, en vista de las "irregularidades" y "supuestas ilegalidades" cometidas. Los grupos coincidieron en reprochar la falta de documentación e información al respecto, varios reclamaron remitir el caso a la Fiscalía Provincial y EU denunció "falsedad documental" y pidió la dimisión del alcalde y el concejal de Urbanismo.

"El pabellón no es que sea ilegal, es que no tiene licencia", aseguró el edil de Urbanismo y presidente del pleno como alcalde accidental, Juan González Leirós „en ausencia, que no se justificó en el pleno, del primer edil, Óscar García Patiño„. El concejal, arquitecto de profesión, afirmó varias veces, sin embargo, que el plan permitirá "legalizar" el polideportivo e instó a los grupos a actuar por el "interés común" de dotar a Anceis y al concello de un pabellón y a actuar con la "prudencia y cautela" que "recomienda la jurisprudencia", en el sentido de evitar que se obligue a retirar el cierre para "volver a ponerlo uno o dos meses después, cuando se apruebe el plan". Defendió que la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis pidió la construcción de un polideportivo, que sufragaba Ortega, y el Gobierno local les informó que no se podía ejecutar esa obra, sino una pista cubierta, que se construyó y que recepcionó el Concello en 2017. Afirmó que "en paralelo", en Ayuntamiento inició el plan especial a sabiendas de que los vecinos querían un pabellón. Relató que, una vez ejecutada la pista, la entidad vecinal insistió en demandar que se cerrase "por que si no iban a perder la subvención", según Leirós, y, aunque el Concello reiteró que esa obra vulneraba la legalidad, la asociación lo cerró.

Leirós insistió en diferenciar la obra del pabellón del plan especial y reclamó: "Si tiene que ir el proyecto del pabellón a Fiscalía, tendrá que ir, pero no interrumpan los plazos". Y aseveró que en caso "no hay nada penal". Aseguró que la Xunta tiene conocimiento de que el pabellón está ejecutado y da margen para legalizarlo.

El PP criticó la "demora" y el "oscurantismo" del Gobierno local con respecto a las peticiones de información, criticó que se llevase a aprobación un plan para ejecutar un pabellón construido hace dos años, cuestionó que las modificaciones en la superficie del ámbito del plan especial no supongan cambios sustanciales y criticó que los planos y las fotos del proyecto incluido en la documentación "no tienen nada que ver con la situación actual". "Sobre esa situación física ficticia se gira este plan", apuntó el portavoz, Juan María Ábalo. Pidió llevar el asunto a Fiscalía. El BNG reclamó también más información para aclarar las dudas y disfrutar del pabellón "con todas las garantías legales", e instó a buscar "el mayor consenso posible". Alternativa dos Veciños vio sospechosa la falta de información y criticó que el Gobierno local culpe ahora a los vecinos, tras "una época en la que la oposición era el coco". Dudó de que fuese casual la ausencia del alcalde.

La portavoz de EU, Olga Santos, sostuvo que el alcalde y el concejal de Urbanismo "deberían dimitir sin más dilación". "Dije que había irregularidades. Y cuando se ven acorralados, echan la culpa a quien no la tiene: primero a la concejal de EU y ahora a los vecinos" reprochó. "Acusan a una asociación de un delito que cometieron ustedes", sostuvo Santos. "Los promotores son ustedes", afirmó, y recordó que el Ayuntamiento "recepcionó la pista y la incluyó en el inventario de bienes municipal". "Hicieron campaña con el pabellón sabiendo que era ilegal, y ahora culpan a la asociación", afirmó. Acusó además al Ejecutivo de "falsedad documental" por incluir en el proyecto que acompañaba a la propuesta de aprobación del plan especial "fotos en las que desaparece el pabellón" y "fechadas en enero de 2020". Ciudadanos vio también "una desfachatez" la presentación de un proyecto con esas fotos. "Sabían que no se podía construir si el plan viene a pleno hoy", apuntó. "Exija a los servicios jurídicos que les lleven a usted y a Patiño a Fiscalía, igual que exigieron que se llevara por bastante menos al alcalde de Oleiros", reclamó.

Tras dos turnos de intervenciones, Leirós accedió en inicio a un tercero. Pero interrumpió al portavoz del PP, el primero en hablar, y, al cuestionar éste su petición de que adelantar el contenido de lo que iba a exponer, cerró el debate.