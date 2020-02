La asociación cultural: "El Ayuntamiento recepcionó el pabellón de Anceis ya cerrado"

El vicepresidente de la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis (ACOA), Javier Mejuto, asegura que "el Ayuntamiento recepcionó el pabellón cuando ya estaba cerrado, con puertas y tabiques; la obra tal cual está ahora". El representante de la entidad que consiguió la financiación de Amancio Ortega para el recinto afirma que, tras ejecutarse la pista cubierta, el proyecto autorizado, avisó al Concello de que "tenía que ser cerrado o nada, para no perder el dinero" y asegura que los representantes municipales le dijeron "que no se podía, que si lo hacíamos sería bajo nuestra responsabilidad".

"Después ya vino toda esta historia política", comenta, en referencia a las advertencias sobre "irregularidades y supuestas ilegalidades" que manifestaron los grupos de la oposición, que este jueves votaron en contra del Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para "legalizar" la construcción „recepcionada por el Ayuntamiento en 2017„, como explicó el Gobierno local „Unión por Cambre y PSOE„, que tumbó las peticiones de dejar el punto sobre la mesa y lo aprobó en solitario.

"Nosotros no hicimos nada a escondidas", sostiene el vicepresidente, aunque admite que ejecutaron el cierre ilegal tras informarles el Ayuntamiento de que no se podía. "El alcalde nos dijo que estaba pendiente de la Xunta. Y dijo: 'No puedo, porque me anda revolviendo la de EU y no me voy a coger las manos", cuenta Mejuto. Asegura que "las fotos son un montaje", en referencia a las imágenes que muestran una pista y evitan recoger el pabellón existente en los documentos presentados por el Ayuntamiento para la tramitación de la obra, en los cuales no figura la construcción cerrada, como denunciaron en pleno los grupos de la oposición y el presidente de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, quien al día siguiente del pleno anunció en rueda de prensa que llevaría el asunto a Fiscalía y a los tribunales por vía penal.

Los grupos municipales de la oposición cambresa prevén también reunirse la próxima semana para estudiar las acciones legales que emprenderán por sospechar de ilegalidades y de "falsedad documental", y tras las declaraciones del concejal de Urbanismo y alcalde accidental en la última sesión plenaria, Juan González Leirós, que había afirmado, a través de su gabinete de prensa, que "la pista polideportiva y el techo cuentan con autorización del Concello, pero el cierre es ilegal; por esa razón es necesario aprobar el plan especial". "La parte legalizada ya está recepcionada, el exterior no", añadió, en contraposición a lo que ahora asegura el vicepresidente de ACOA.

Leirós, sin embargo, se contradijo al día siguiente en el pleno. "Los periódicos no mienten, pero interpretan. No es que el pabellón sea ilegal, es que no tiene licencia", afirmó, minutos antes de aprobar el plan especial para convertir en suelo dotacional el terreno rústico sobre el que se ejecutó el pabellón y así "legalizarlo", término que el propio concejal, arquitecto de profesión, utilizó en varias ocasiones en la sesión plenaria.

Mejuto asegura que "la asociación está al margen de toda la discusión política". Critica que, de los partidos cambreses, solo EU celebró un encuentro para explicar la situación. "El único que hizo reuniones fue el alcalde", asegura el vicepresidente.

La información centró otra de las críticas de la oposición al Gobierno local. Los grupos reprocharon que intentaron sin éxito en varias ocasiones conocer el estado y el expediente del pabellón, que lleva cerrado desde 2017 a falta del plan especial.