Meirás: patrimonio en tela de juicio

El 6 de julio arrancará el pleito que determinará quiénes son los legítimos propietarios de As Torres de Meirás, en manos de los herederos del dictador y que el Estado reclama para el patrimonio público. Sin posibilidad de acuerdo entre las partes, será la Justicia la que arroje luz sobre las zonas en sombra de una compra que, 45 años después de la muerte de Francisco Franco, todavía está rodeada de incógnitas.

La vista previa que se celebró el pasado viernes sirvió para fijar con precisión el objeto del pleito y aportar posibles pruebas en que sustentar sus demandas. Fueron pocos los puntos compartidos entre las partes, que pusieron sobre la mesa los hechos controvertidos que se dilucidarán en sede judicial.

¿Cómo se adquirió el pazo de Meirás? ¿Fue un "regalo" o un "expolio"? Las dos partes comparten una premisa: el dinero "no salió del bolsillo" de Francisco Franco. La Abogacía del Estado sostiene que fue adquirido mediante "donaciones no voluntarias, aportaciones públicas y recortes en nóminas de funcionarios". En su demanda, incluye una aportación del Ayuntamiento de A Coruña de 25.000 pesetas y, en la vista previa, intentó presentar como alegación complementaria pruebas de otras donaciones de Cambre, Culleredo y Ribeira que elevarían las donaciones públicas a cerca de 60.000 pesetas. La otra parte se opuso a incluir estos nuevos documentos por "extemporáneos", argumento que fue aceptado por la jueza. Los Franco defienden que la aportación de la Administración fue "meramente testimonial", argumentan que no se pueden probar descuentos forzosos en las nóminas y no entran a valorar si las aportaciones vecinales fueron forzadas o no. "Habría gente que haría aportaciones voluntarias y otras personas se sentirían forzadas. Es un extremo irrelevante, porque ese dinero no salía del bolsillo del comprador ni de la Administración, sino de particulares que no son parte en esta causa", adujo Antonio Gil, abogado del despacho de Luis Felipe Utrera que insistió en que la clave de la causa es "si hubo usucapión".

¿Fue una donación al Jefe del Estado o a Francisco Franco como persona física? Una de las principales pruebas que esgrime el Estado para defender la titularidad del pazo de Meirás y tachar de "fraudulenta" la compraventa de 1941 la es una escritura pública del 5 de agosto de 1938 en el que la propietaria, Manuela Esteban Collantres y Sandoval vende a la Junta Pro Pazo el inmueble por 406.346 pesetas. En esta escritura, que fue recuperada recientemente, se señala expresamente que la venta se realiza "a fin de que sea donada o regalada al Generalísimo y Jefe del Estado". Los abogados de los herederos del dictador defienden la legalidad de la escritura pública posterior de compraventa por solo 85.000 pesetas suscrita en 1941 por Francisco Franco (representado por Pedro Barrié de la Maza) y la propietaria del inmueble. Defienden que la escritura anterior, de 1938 presentaba "deficiencias", porque la propietaria todavía no había tramitado el título sucesorio. El Estado niega que la primera escritura fuese inválida y consideran que no solo es una prueba del "fraude" sino también de que la voluntad era donar el pazo al jefe de Estado. Los Franco defienden lo contrario, que todas las partes que intervinieron en el proceso querían donar a Franco la propiedad a título particular.

¿Cuánto costó el pazo de Meirás? Según la escritura pública de compraventa de 1938, la Junta Pro Pazo adquirió el inmueble a Manuela Esteban Collantres y Sandoval por 406.346 pesetas. El precio es muy superior al que figura en el acuerdo de 1941, en el que se recoge que Francisco Franco (representado por Pedro Barrié de la Maza) pagó 85.000 pesetas a la por entonces propietaria del inmueble. La escritura detalla que no se entregó el dinero ante notario, que, "la vendedora confiesa tener recibido con anterioridad", recoge. Los abogados de los Franco no aclararon en la vista a qué obedece esta diferencia en las cuantías e incidieron en que la de 1938 presentaba "deficiencias" que la invalidaban porque la propietaria todavía no había tramitado el título sucesorio.

¿Quién pagó el mantenimiento y el IBI del inmueble? La Abogacía afirma en su demanda que el pazo de Meirás se "gestionaba de forma idéntica al Palacio del Pardo" y que todas las obras de mantenimiento, conservación y mejora se financiaron con fondos públicos. Los Franco replican que el Estado solo asumió los gastos "que se derivaban del uso público en condición de residencia del jefe de Estado" pero que los gastos como "propiedad inmobiliaria" fueron sufragados y asumidos por Franco e incorporados a sus declaraciones de la renta. Apela en este sentido al pago de la contribución. La Abogacía del Estado puso en entredicho que el dictador pagase el IBI y afirmó que las cargas fiscales, de solo 1.560 pesetas anuales, fueron abonadas desde 1938 por el Ayuntamiento de Ferrol. La jueza ha aceptado su petición de requerir a este Concello que aporte documentos que acrediten que fue este consistorio el que abonó la contribución del pazo de Meirás. Se trata de un dato relevante, dado que es uno de los puntales en que basan los herederos del dictador su reivindicación del pazo. La jueza también ha aceptado la petición del Estado de recoger documentos que desmontarían que Franco pagó las pólizas de seguros y a la tributación por los rendimientos de las explotaciones agrícolas y ganaderas que se desarrollaban en el pazo. Según la Abogacía del Estado, hay pruebas de que se sostuvo con fondos y personal públicos.

¿Recibió el mismo trato el pazo de Meirás que el Palacio del Pardo? La Abogacía del Estado afirma que sí, que la Administración financió todos los gastos de mantenimiento y justifica la demora en reclamar su titularidad en la complejidad del proceso de investigación que permitió demostrar el "fraude" en la escritura. Ve más que probado que el pazo es propiedad del Estado por usucapión, debido a su uso durante cuarenta años como residencia oficial del jefe de Estado. Se trataría, incide de un bien de dominio público y, por tanto, imprescriptible. Los Franco solo admiten que el Estado pagó los gastos derivados de su uso público como "residencia oficial", pero afirman que el inmueble fue "abandonado" tras la muerte del dictador y que desde entonces los herederos corrieron con los gastos de mantenimiento y rehabilitación, aunque admiten que contó con servicios de seguridad de la Guardia Civil hasta 1989. Sostienen que la usucapión sería en todo caso "como bien patrimonial" y que pudo ser adquirido después por los Franco conforme a este mismo mecanismo por su posesión "pública, pacífica e ininterrumpida" desde 1975.