Abegondo ofrece ceder a promotores la rectoral de Viós para una casa del mayor

El Concello de Abegondo se muestra dispuesto a ceder un edificio o local municipal para contribuir a que se abra una casa del mayor en el municipio. El Ayuntamiento propone, en concreto, la casa rectoral de Viós, inmueble que fue rehabilitado por el Hogar de Santa Margarita para este fin, explicó ayer el alcalde, José Antonio Santiso.

El Ayuntamiento explica que la iniciativa tendría que ser particular, pero se ofrece a ceder el espacio por considerar que se trata de "un servicio muy necesario para los mayores que viven solos". El Gobierno local pretende facilitar que un autónomo o una cooperativa puedan poner en marcha un espacio en el que los mayores puedan pasar el día y reciban atención y cuidados y puedan desayunar, comer o merendar, según el horario, para lo que la Xunta ha convocado subvenciones. La instalación admitiría un máximo de cinco mayores, señaló Santiso. Está dirigida a personas mayores de 60 años "en situación de dependencia moderada y severa" y a "mayores sin dependencia, como recurso de prevención y promoción de la autonomía".

Las casas do maior deberán ofrecer a los usuarios "la atención específica de sus necesidades básicas de alimentación, higiene y tiempo libre, de forma que se procure el mantenimiento en el medio social habitual evitando el internamiento en institución cuando no sea deseado o cuando no existan cerca de su domicilio habitual", señala la convocatoria, publicadas este lunes por la Consellería de Política Social en el Diario Oficial de Galicia (DOG ).

Los usuarios podrán decidir si hacen uso del servicio de manutención, por el que los responsables de la casa podrán cobrar hasta 5 euros al día por persona. Si la persona promotora de la casa oferta desplazamiento desde las viviendas de los usuarios a la casa, cobrará 5 euros al día. Las ayudas son de hasta 15.000 euros para rehabilitar una vivienda y de hasta 19.000 para la gestión, explicó el alcalde.

Santiso apunta que el servicio será para vecinos empadronados en el municipio. El Concello publicará un anuncio para ofrecer colaboración a posibles promotores.