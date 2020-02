La catalogación de un muro impide ampliar la vía en la que falleció un ciclista

La Diputación y el Concello de Bergondo acordaron ayer reclamar a la Secretaría Xeral de Patrimonio de la Xunta "que levante la protección especial que aplica a la totalidad de la finca Valdeameno o Villa Julia, situada en la carretera DP-0810, para poder terminar la a ampliación de la vía que va de Guísamo a Guiliade", en la que este miércoles falleció un ciclista atropellado por un camión. La protección de Patrimonio incluye el muro, única parte a la que afectaría la ampliación de la vía, pese a que el Ayuntamiento asegura que es de los años 90, posterior al conjunto original.

La Diputación ya ha ejecutado una primera fase de ampliación de la carretera, la mayor parte de la vía, pero no pudo actuar en el segundo tramo "debido a la existencia de una finca, conocida como Valdeameno, que cuenta con una protección especial de Patrimonio para su totalidad", explica el ente provincial. El organismo asegura que "conoce la existencia de este punto negro de tráfico desde hace muchos años y cuenta con un proyecto para mejorarlo que considera totalmente necesario pero que está paralizado debido a las restricciones que aplica Patrimonio también sobre el cierre de la finca, que sería necesario expropiar para poder acometer la ampliación de la vía", explica. Tanto la Diputación como el Concello de Bergondo consideran que "el único bien protegido debería ser el inmueble y no el cierre, ya que este es una construcción de los años 90 y no está incluido dentro del conjunto original del inmueble, al igual que las ampliaciones que se hicieron".

El diputado de Vías e Obras, José Manuel Pequeño, afirma que la Diputación va a "insistir para que la Xunta reconsidere esa decisión que tomó, porque es totalmente necesario actuar en ese punto. Es muy triste que se tenga que esperar a que pase una desgracia como la de ayer [por el miércoles] para que se valoren estas cosas". La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, argumenta que "la seguridad vial es más importante que un cierre que para nosotros no tiene ningún valor a efectos patrimoniales".

La Consellería de Cultura, de la que depende Patrimonio, aseguró ayer que no constaba ninguna reclamación ni expediente con demandas de la Diputación ni el Concello. Explicó que el jardín era la clave de la protección del conjunto de la finca y que se incluyeron también el muro y una pérgola.