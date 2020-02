O Pasatempo, del que queda la décima parte, ya es BIC 40 años después de su tramitación

Integrantes de Amigos do Pasatempo, ayer ante la entrada a O Pasatempo, que está cerrada hace año y medio.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hace casi 40 años el inicio del procedimiento para proteger el parque enciclopédico de O Pasatempo de Betanzos. Pasó el tiempo y quedó en el olvido mientras se expoliaba este patrimonio, se vendían sus piezas en subasta, se le realizaba una rehabilitación mejorable en los noventa, se le robaba superficie para construir infraestructuras y se le reducía a menos de la décima parte del original que concibió y creó en 1893 la extraordinaria figura del emigrante betanceiro Juan García Naveira, además de sufrir ataques vandálicos y derrumbes. Jóvenes de la localidad iniciaron en 2015 una campaña de recogida de firmas para mejorar el estado de este recinto, recuperar la solicitud para su protección, una demanda que aprobó de forma unánime el pleno ese año, al igual que ocurrió en 2011. La Xunta abrió expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en 2018 y ayer el Consello da Xunta decretó este título, con categoría de jardín histórico. Este recinto lleva año y medio cerrado tras los últimos desplomes, un cierre que puede durar unos años más con las obras.

El ámbito BIC es la zona estrictamente del parque actual, unos 10.000 metros cuadrados, pero se ha delimitado un entorno de protección de unos 355.000 metros que abarcan parcelas vacías y algunas con viviendas, además de construcciones como el campo de fútbol o la escuela Galiña Azul. Además del propio parque se protegen piezas destacadas como la estatua de la Caridad, la fuente de las Cuatro Estaciones y los restos del antiguo muro del cierre. Los restos ornamentales de la casa de la Taquilla y del estanque de la Gruta, elementos originales del parque, serán analizados para ver si es viable su reintegración o es necesario restaurarlos o colocarlos en otro lugar.

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunció ayer en Betanzos que se va a redactar un proyecto "de rehabilitación integral", del que aún no es posible decir ni un coste aproximado aunque se prevé que sea "significativo" por la complejidad y extensión de este parque. Rodríguez destacó que la inversión irá con cargo al 1,5% cultural que fija la Ley de Patrimonio Histórico y el resto, al 50% entre Xunta y Concello. "Es uno de los parques más singulares de España y queremos potenciarlo. Será una responsabilidad conjunta con el Ayuntamiento", dijo el conselleiro.

Lo más novedoso es que el decreto de la Xunta prevé que "se podrá" desarrollar un plan de conservación que establezca los criterios para la futura conservación, mantenimiento, restauración, interpretación y difusión de este BIC, algo imprescindible para que O Pasatempo, después de su rehabilitación total, no termine por volver a caerse por años y años de dejadez y falta de cuidados. Sin embargo, no se ha detallado quién pagará este mantenimiento, aunque el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, recordó ayer en Betanzos que este parque es propiedad del Concello.

El decreto del Consello de la Xunta de declaración de BIC prevé que sea un espacio "libre y público", tal y como fue concebido este parque de O Pasatempo en su época, pero el Ejecutivo gallego no descarta que algunas zonas puedan estar cerradas a las visitas para preservarlas, es decir que "accesos y recorridos podrán ser limitados", también por razones de seguridad. La alcaldesa, María Barral, recordó que está con presupuesto ya la restauración urgente del estaque, obra que era urgente. "Ahora con la Xunta habrá que decidir los pasos a seguir par abordar el resto del parque", afirmó Barral.

Amigos do Pasatempo

"La declaración BIC ha llegado a falta de diez días para acabar el plazo de los dos años. Es una buena noticia en términos generales, después de más de 30 años dándole vueltas. Habrá que estudiar con detalle cómo queda el entorno de protección, si incluye el muro con los cantos rodados y la locomotora, como pedimos en las alegaciones, entre otras cosas. El recinto va a seguir muchos años cerrado, con la redacción del proyecto, licitación de obras. Para el templete ahora ya van a ser quince meses como mínimo, así que imagínate para todo el parque. No creo que cueste mucho tener a un jardinero que se encargue de limpiar y mantener", destacó ayer Ángel Arcay, portavoz de la Asociación Amigos do Pasatempo, que logró enganchar a los jóvenes para que se preocupasen y conociesen mejor este patrimonio, además de vigilarlo y explicarlo en visitas guiadas (que ahora ya no pueden hacer al estar el parque cerrado) y publicaciones.

Durante la tramitación de la declaración como BIC, la Xunta recibió quince alegaciones, de las que estimó "total o parcialmente" catorce.

El portavoz del BNG, Henrique del Río, manifestó en un comunicado enviado ayer que esta declaración es "una buena noticia" y recordó que el PSOE pidió "inexplicablemente" reducir el ámbito de protección. Agregó que en la tramitación inicial del BIC se dejaban fuera muchas piezas e indicó que habrá que ver ahora si se han integrado.