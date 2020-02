Peregrinación jacobea por el centro de salud de Sada

En una tierra donde la estampa de los peregrinos en camino hacia Santiago es habitual, la figura del concejal sadense Breogán Blanco, miembro del Gobierno local por Alternativa dos Veciños, no debería suponer una noticia. Pero la caminata que inició ayer el edil está relacionada con su actividad en el Concello, ya que es el responsable de la política sanitaria municipal y con su marcha a la capital autonómica pretende reclamar a la Xunta más medios humanos para el centro de salud de la localidad, así como su traslado al casco urbano.

La llegada de Blanco a Santiago está prevista para el mediodía del domingo, hora a la que está convocada una manifestación de la Plataforma SOS Sanidade Pública en defensa del sistema sanitario público de Galicia. Un profesional más para Fisioterapia, Pediatría, Medicina General, Enfermería y administración es una de las reclamaciones que hace el Gobierno local de Sada a la Consellería de Sanidade, que exige además que se cubran todas las bajas y vacaciones, así como que se adopte el compromiso de trasladar el centro de salud a la parcela situada junto al campo de fútbol municipal, destinada a este fin por el plan general.

El concejal, que antes de partir fue despedido por personal del centro de salud, envió tres cartas al conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña, desde el mes de agosto en las que le exponía estás reivindicaciones, aunque no recibió ninguna contestación. Los empleados sanitarios no solo agradecieron a Blanco su iniciativa, sino que además le dieron un tiritas antisépticos y analgésicos para afrontar con mayor seguridad las tres jornadas de camino hasta Santiago.

Réplica

El arranque de la peregrinación del edil animó al Área Santitaria de A Coruña a replicar a su reclamación con los datos de que Sada dispone de un centro de salud con horario de mañana y tarde, aunque eludió contestar a la petición de traslado y tan solo dijo que tiene una "alta valoración" de la ciudadanía, demostrada por el "uso que hacen del mismo". También destacó que el municipio cuenta con todos los servicios existentes en Atención Primaria y con una plantilla de 38 profesionales, de los cuales cuatro son médicos, cuatro enfermeras y tres empleados de servicios generales. También detalla que el Plan Galego de Atención Primaria prevé dotar este año a Sada con un pediatra más.

Según el Área Sanitaria, en la actualidad tres de los médicos de familia del centro de salud están ausentes, aunque todos ellos están sustituidos por otros profesionales. A esto añade que cuando en los centros de salud se producen ausencias no planificadas, no hay suficientes médicos disponibles para ser contratados y que los permisos reglamentarios se planifican de forma que no se afecte a la calidad asistencial prestada.