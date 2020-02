De la revista preelectoral a la Fiscalía

Lo que hace unos meses se utilizó como reclamo para las urnas, ha terminado ahora en manos de la Fiscalía Provincial. Unión por Cambre destacó en una publicación electoral de 2019 el pabellón de Anceis entre sus logros, con una foto del recinto ya cerrado, obra que, como ahora admite el propio Ejecutivo municipal, es "ilegal", puesto que se ejecutó en suelo rústico más de dos años antes de aprobarse el plan especial necesario para que fuera legal. El Gobierno local sostiene que recepcionó una pista cubierta sin cerrar y los vecinos, que ya estaba "tal cual está ahora"

Entre la cubierta de la piscina de A Barcala y las gradas de los campos de Brexo Lema y Once Caballeros, Unión por Cambre (UxC) destacó en una publicación electoral de 2019 la "tramitación del pabellón de Anceis" como uno de los logros alcanzados en el pasado mandato, en el que ya gobernó el partido independiente. La imagen que recoge la publicación muestra el polideportivo ya cerrado, es decir, ya ilegal, dado que el proyecto autorizado y que la ley permitía en la finca de suelo rústico en la que se ubicó era una pista deportiva cubierta, pero sin cerrar.

El historial de la obra que Unión por Cambre destacó en el apartado de la publicación titulado Ampliando os espazos deportivos ha terminado en la Fiscalía Provincial, a la que este viernes remitieron un escrito los cinco grupos de la oposición para advertir de las "posibles ilegalidades" en el procedimiento. Alternativa dos Veciños, además, ha anunciado que llevará el asunto a los tribunales por vía penal. El partido de la margarita aseguró, en concordancia con otros grupos de la oposición, que aprecia "falsedad documental" en el expediente remitido para la aprobación en pleno, el jueves de la semana pasada, del Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) que convierte el suelo en dotacional, de modo que sí admite la construcción de un pabellón, que sin embargo se ejecutó ya hace dos años y medio, cuando el suelo estaba todavía clasificado como rústico. El polideportivo sigue cerrado desde entonces, con la excepción de una churrascada vecinal, a la que asistieron miembros del Gobierno local y de la Corporación municipal.

Si en 2019 se lució el pabellón cerrado como mérito de cara a las elecciones municipales, el Gobierno local se ha desvinculado en las últimas semanas, tras alertar la oposición de posibles irregularidades, del cierre de lo que se proyectó como una pista cerrada. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Juan González Leirós, aseguró que la parte "ilegal" de la obra es el cierre y que este lo ejecutó la Asociación Cultural e de Ocio San Antonio de Anceis (ACOA), promotora de la obra y que consiguió la donación de Amancio Ortega.

Leirós no se ha pronunciado, sin embargo, sobre la responsabilidad que tendría el Concello después de recepcionar la obra, trámite que se formalizó en 2017, tras un informe de la aparejadora municipal que certifica que los trabajos ejecutados se corresponden con lo proyectado y autorizado. El edil de Urbanismo afirma que el Ayuntamiento recepcionó la pista cubierta sin cierre y que los vecinos hicieron la obra para cerrar el recinto después. Pero en ese momento la pista ya era propiedad municipal, después de recepcionarse, y el Ayuntamiento la incluyó en el inventario de bienes municipales, por lo que los vecinos habrían actuado sobre una obra titularidad del Concello.

Los vecinos de la asociación promotora de la obra y beneficiaria del donativo de Amancio Ortega, sin embargo, sostienen un relato que contradice al del Gobierno local. El vicepresidente de ACOA, Javier Mejuto, afirmó a este diario que "el Ayuntamiento recepcionó el pabellón de Anceis ya cerrado, con puertas y tabiques; la obra tal cual está ahora". Admite que pidieron al Gobierno local cerrar la pista, porque la donación se hacía para un pabellón cerrado, y que desde el Concello les advirtieron de que la ley no permitía cerrar la pista en ese suelo hasta que se aprobara el plan especial y de que, si ejecutaban el cierre, sería bajo su responsabilidad. Mejuto aseguró que la asociación no hizo "nada a escondidas". "El alcalde nos dijo que estaba pendiente de la Xunta. Y dijo: 'No puedo, porque me anda revolviendo la de EU y no me voy a coger las manos", aseguró el vicepresidente de la entidad.

El presidente de Alternativa dos Veciños y alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, sostiene también que la recepción se realizó con el recinto ya cerrado. Seoane defendió, en la rueda de prensa en la que anunció que acudiría a la Fiscalía y a los tribunales, que las fotos tomadas cuando la arquitecta técnica municipal acudió a certificar al idoneidad de las obras ejecutadas ya mostraban el cierre en construcción y palas trabajando en el entorno. "El Concello tenía en todo momento conocimiento de cómo estaban las obras", sostuvo el regidor oleirense, quien denunció también "falsedad en documento público", por presentarse un proyecto con una portada fechada en enero de 2020 con fotos que recogían aún una pista. Seoane, como la oposición de Cambre, incidió en que se omitieron imágenes del pabellón en toda la documentación presentada para la aprobación especial, que salió adelante en pleno con los únicos votos del Gobierno local „UxC y PSOE„ y con el voto en contra de todos los demás grupos, que habían pedido dejar el punto sobre la mesa hasta estudiar mejor los documentos y esclarecer dudas, petición que el Ejecutivo, con mayoría absoluta, tumbó.

El convenio urbanístico suscrito para conseguir los terrenos para el pabellón fue otro de los puntos que levantaron las sospechas de Seoane. "El Concello compró un suelo rústico a cambio de dos parcelas urbanas de 600 metros cuadrados en Pravio para las que se hizo una valoración de 32.614 euros. Entregó dos parcelas urbanas y recogió una leira. Y no sabía yo que en Cambre había parcelas urbanas a 16.000 euros", criticó con ironía el oleirense.

El Gobierno local ha incidido en que el plan especial cuenta con informes favorables para su aprobación. Leirós defendió en el pleno que la Xunta tiene conocimiento de la situación y ha dado margen para legalizar la obra. Este diario ha intentado sin éxito conocer la versión de la Consellería de Medio Ambiente e Territorio y saber si la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) prevé actuar.

El edil de Urbanismo apuntó también en la sesión plenaria a separar la parte ilegal de la obra de la aprobación del plan especial, que permitiría "legalizar" el pabellón cerrado y abrirlo para el disfrute de los vecinos. "Si tiene que ir el proyecto del pabellón a Fiscalía, tendrá que ir, pero no interrumpan los plazos", pidió a la oposición y aseguró que no hay "nada penal" en el procedimiento. Pidió a los grupos priorizar el interés vecinal y se negó a dejar sobre la mesa la aprobación del plan, después de que la oposición le afeara el "oscurantismo" y la falta de información.