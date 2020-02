La Xunta protege las 30 hectáreas del pulmón verde urbano de Sada, As Brañas

Vista aérea de las lagunas de As Brañas en el centro de Sada.

Vista aérea de las lagunas de As Brañas en el centro de Sada. la opinión

Hace ahora veinte años, el exalcalde Ramón Rodríguez Ares anunciaba un plan para as Brañas que incluía construir en medio un Aula de la Naturaleza con un museo y sala de exposiciones, un auditorio, zona de acampada con dormitorios para escolares, puentes sobre algunas lagunas con barcas para navegar y una pradera anexa para practicar deportes (fútbol, baloncesto, minigolf). El proyecto no se llevó a cabo (aunque en 2007 lo recuperó para su campaña electoral, ya como cabeza de lista del PDSP), pero en su lugar sí se agredió este espacio, con talas de arbolado y construcción de edificios en el entorno e incluso rellenando terrenos del humedal. La Xunta publicó ayer la orden por la que, de forma provisional, declara Espacio Natural de Interés Local (ENIL) este pulmón verde en medio del casco urbano, de unas treinta hectáreas, y alto valor ecológico a pesar de su origen artificial, por la mano de los hombres y mujeres que trabajaron en las tejeras.

Tras esta esperada declaración como ENIL, se abre un plazo de dos años para que el Ayuntamiento de Sada, promotor de esta propuesta, presente un plan de conservación, un "requisito imprescindible" para obtener la declaración definitiva (el plan general obliga a formular un plan especial de protección). En dicho plan se deberá incluir que esta zona es área potencial de la presencia de un ave catalogada como en peligro de extinción, la escribenta das canaveiras.

El Gobierno local ha expresado su "satisfacción" por este anuncio que implica una "puesta en valor como un factor sostenible en el desarrollo económico y social de Sada". Destacó la labor "fundamental de filtración y decantación" que realiza este espacio húmedo y recordó que el Gobierno ya acordó que cuando se aprobase el ENIL se licitaría la redacción del plan de ordenación y del plan de protección de este espacio. El alcalde, Benito Portela, se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para conservar estos valores naturales y elaborar el plan de conservación "antes de dos años".

El ENIL es una figura que reconoce espacios naturales que por sus singularidades son merecedores de algún tipo de protección. La responsabilidad y gestión de estos espacios después es responsabilidad municipal. Este título, al ser solo provisional, no supondrá incluir aún a As Brañas en la Rede Galega de Espazos Protexidos ni implica aportación de recursos económicos por parte de la Xunta. As Brañas es un humedal formado por lagunas que eran hoyos que se rellenaron de agua después de dejar de extraer el barro. Lo atraviesan un arroyo del río Vado y el regato de Fontoira. Conforman un ecosistema acuático con lagos de agua dulce, arbolado de ribera y un sotobosque con musgo, helechos, hiedras y otras especies.

Las aves son el grupo más relevante, como el martín pescador, el halcón peregrino o el pato cullerete, además de una población invernante de cerceta real. Aquí existen incluso nutrias además de ranas de una especie amenazada.