Galletas a debate en Carral

Las galletas reservadas a usuarios de emergencia social protagonizaron un curioso diálogo en el pleno de Carral. La edil no adscrita y exconcejal de Bienestar, Florinda Duarte (que gobernó con el PP) acusó al actual alcalde, Javier Gestal (Alternativa dos Veciños) de haber tomado galletas de emergencia social antes de acceder al cargo. El regidor replicó que "comía las caducadas", afirmación que realizó "con sorna" y sobre la cual aclara que respondía a una "mentira" de Duarte, según traslada el Gobierno local.

Esta conversación se produjo en la sesión plenaria del pasado mes de noviembre y ha quedado plasmada en el acta oficial que recoge el contenido del pleno. "En cuanto a su sueldo, el señor alcalde opina que lo gana muy bien, de ocho a tres todos los días y alguna tarde, lo que considera que no hacía ella [Duarte]. La señora Duarte replica que el señor alcalde, antes de serlo, comía alguna vez galletas destinadas a emergencia social, e que está el personal de Servicios Sociales para atestiguarlo, y el señor alcalde replica que " comía las caducadas", trascribió el secretario municipal en el acta.

El Gobierno local asegura que la acusación de la concejal es falsa, que "no tenía pruebas" y que, por eso, contestó "con sorna" y en tono irónico con una afirmación que en realidad no es cierta. Otro momento curioso se dio cuando, preguntado por una invasión de ratas, Gestal aseguró que "a él aún no le mordió ninguna".