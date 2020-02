Libera rescata a un perro "en los huesos" en la comarca

La asociación animalista Libera ha liberado a un perro que permanecía "en estado de abandono" y "literalmente en los huesos" en la comarca de A Coruña. La entidad lamenta "un nuevo caso de maltrato animal sin responsables conocidos" y advierte de que el infractor se expondría a multas de hasta 10.500 euros, según la Lei de Benestar Animal de Galicia.

Libera asegura que el responsable habría cometido, "al menos, una infracción de carácter leve, por 'No facilitar a los animales la alimentación y bebida suficientes y adecuadas a sus necesidades', y dos de carácter grave por 'La no identificación de los animales' y 'El abandono de los animales de compañía'. Sostiene que las sanciones podrían suponer hasta 10.500 euros de multa y la posible inhabilitación para la tenencia de otros canes por un máximo de cinco años, aunque advierte de que "la falta de un autor fácilmente conocido evidencia la dificultad para ejecutar este tipo de castigos administrativos". La entidad reclama "una revisión profunda de la normativa vigente para mejorar la aplicación de la misma".

El perro se encuentra en un domicilio particular, asegura la entidad. Explica que no revelará la localización exacta del hallazgo "entendiendo que el marco legislativo no favorece este tipo de rescates mientras el Gobierno autonómico no se tome en serio un asunto que deja miles de vidas animales sin soporte de vida alguno". Censura que "sea la sociedad civil quien deba asumir un rol que corresponde a las administraciones públicas" e insta a la Xunta "a revisar la Lei de Benestar Animal y su cumplimiento en los municipios de la zona".