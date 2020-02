Fiestas de Entroido en todas las localidades de Oleiros entre los días 22 y 29

El Concello de Oleiros celebrará su fiesta de Entroido el próximo día 28 de este mes a partir de las 19.00 horas en el pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz pero también se realizarán distintas fiestas en las localidades del municipio. El día 22 habrá festejos de Entroido en la Casa do Pobo de Montrove a las 17.30 y en la Casa do Pobo de Lorbé a las 18.00. El día 24 se celebrará a las 17.00 en la Casa da República de Oleiros y una hora después en la Casa do Pobo de Dorneda. El día 25 tocará la Casa do Pobo de Nós a las 17.00, media hora después en la pista cubierta de Perillo y a las 18.00 será en la Casa do Pobo de Dexo. En día 29 el Carnaval se celebrará a las 18.00 en la Casa do Pobo de Iñás y media ahora después en la de Mera. A las 18.30 será en la Casa do Pobo de Santa Cruz la última.