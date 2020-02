Arteixo lleva al Consorcio a los tribunales al no estar conforme con la cuota de salida

El Gobierno local de Arteixo ha acordado llevar al Consorcio As Mariñas a los tribunales al no estar conforme con la cuota de liquidación aprobada por la entidad comarcal, que es de 8.499 euros a favor del municipio, el pasado diciembre. Ya ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, con lo cual la salida del municipio, que se empezó a gestar en 2015 y que se hizo realidad en 2018, acaba en un enfrentamiento abierto entre las dos partes.

El alcalde, Carlos Calvelo, asegura que el Concello "no está de acuerdo en la liquidación" remitida por el Consorcio en diciembre, cuando llevó este asunto a pleno y después informó al Concello. En concreto, el saldo final sería de 8.499 euros a favor de Arteixo. El regidor explica que el pasado verano la cantidad que había puesto encima de la mesa el organismo supramunicipal era de 207.175 euros, que había sido calculada por la comisión constituida para calcular la cuota de liquidación por la separación de un miembro.

La cifra que estableció la entidad supramunicipal de forma inicial ascendía a 1.159.429 euros, pero posteriormente se le restaron 952.253 euros correspondientes a la indemnización que el Consorcio ha reconocido a Cespa por la modificación del contrato de recogida y tratamiento de residuos „esta compensación está compuesta por beneficio industrial, amortizaciones, gastos generales e ingresos por recogida selectiva no percibidos„. De ahí aparece la cifra de 207.175.

"En el último pleno bajaron la liquidación a 8.000 euros sin comentar ni explicar los conceptos ni nada", afirma. El alcalde detalla que "hay conceptos" en los que no está de acuerdo y que defenderá "los intereses de Arteixo". Tiene claro que no aceptará la decisión del Consorcio As Mariñas. "Va a ser que no", afirma.

Sobre la cifra que aceptaría el Ejecutivo municipal, el alcalde señala que está en manos de la "representación jurídica" que ha contratado el Concello. Ha recurrido a Sánchez del Valle Abogados.

Calvelo advierte que en la cuota de 8.000 euros existen "indemnizaciones" que "están poniendo" desde que el Ayuntamiento abandonó de forma definitiva la entidad comarcal, hecho que se produjo el 1 de enero de 2018.

El Gobierno local anunció en octubre de 2016 que abandonaría definitivamente el Consorcio para poder gestionar directamente el servicio de basuras. La marcha no se hizo efectiva hasta el 1 de enero de 2018, ya que era necesario notificarlo un año antes „Arteixo lo aprobó en pleno en diciembre de 2016„. La salida del Consorcio no supuso un cambio en la recogida y tratamiento de residuos de forma inmediata. Los nuevos contenedores empezaron a instalarse en agosto de 2018.

Nueva recogida de basura

El Concello estrenó un sistema novedoso en la comarca de A Coruña, con islas de cinco depósitos, en las que se estrena el contenedor de envases ligeros.

El sistema de colectores y de camiones por los que optó el Concello ha traído varias novedades. Una de ellas es que el vaciado de los depósitos de residuos se realiza por la parte de abajo y no por arriba, como se producía hasta ahora con el Consorcio.