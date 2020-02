Alternativa se desmarca del proyecto de piscinas y estanques de sus socios de Sada

El proyecto de habilitar un conjunto de estanques y piscinas en el paseo marítimo podría abrir una fisura en el tripartito de Sada. Se trata de una actuación gestada por el BNG en 2008 y forma parte de las condiciones que impuso esta formación para el acuerdo de gobierno. Las primeras discrepancias en el seno del tripartito han transcendido solo dos meses después de que el Ejecutivo municipal emitiese un comunicado para informar de que ya disponía de un anteproyecto y de que los nacionalistas expresasen públicamente su satisfacción por "lograr el consenso entre los grupos del gobierno".

En una publicación propagandística, Alternativa dos Veciños se desmarca de esta actuación y reclama la regeneración de la playa de As Delicias, un proyecto pendiente desde hace más de una década y que la Demarcación de Costas ha guardado en un cajón por su impacto en una pradera marina. La formación de la margarita se muestra muy crítica con el proyecto de piscinas y estanques con el que sus socios aspiran a compensar la falta de una playa urbana en condiciones: "Alternativa dos Veciños se opone a otras propuestas como la creación de piscinas artificiales en las actuales zonas verdes, charcas de uso en el verano aptas para patos y gaviotas pero no para sadenses o visitantes", recoge el folleto. La formación no solo no comparte la conveniencia de esta obra, sino que expresa sus dudas de que obtenga las autorizaciones pertinentes. Esta actuación, afirma, "nunca recibiría el visto bueno de Costas, restaría espacio de ocio a la ciudadanía y solamente sería utilizable en el verano".

Alternativa se desmarca y urge el dragado de sedimentos de la playa, una intervención que el BNG ya dan por perdida por el impacto en una pradera marina denunciada por los ecologistas y admitida por Costas y que le llevó a anular el concurso para ejecutar la obra.

El acuerdo de gobierno de las tres fuerzas recogía analizar la viabilidad de este proyecto de piscinas, del que apenas han trascendido datos de momento más allá de una recreación virtual.