El Consorcio defiende que la liquidación de la salida de Arteixo "no es arbitraria"

La respuesta del Consorcio As Mariñas a la decisión del Concello de Arteixo de llevar a la cuota de salida a los tribunales no se ha hecho esperar. La entidad defiende que las cantidades económicas "no son arbitrarias" y que fueron determinadas por los técnicos. El Gobierno local arteixán acordó recientemente denunciar a la agrupación comarcal al no estar conforme con la cuota de liquidación aprobada por la entidad comarcal, que es de 8.499 euros a favor del municipio.

El Consorcio explica que los técnicos de las dos entidades concretaron en su día una cuota de liquidación que ascendía a 207.175 euros a compensar al Concello y que se "constató la posibilidad de regularizaciones por distintas cuestiones, como los procesos judiciales en curso".

El pasado mes de diciembre el pleno del organismo supramunicipal aprobó "el ajuste" de la cuota de salida a 8.499 euros. "Esto se debe a la regularización del Índice de Precios al Consumo (IPC) con la mercantil Albada a raíz de una sentencia judicial, al ajuste del tramo de tonelada con la empresa en 2018 y a los servicios de vertedero prestados en julio en 2018, periodo en el que Arteixo aún habiendo ya abandonado la entidad solicitó continuar recibiendo sus servicios", señala el Consorcio. También defiende que estas cantidades "no son arbitrarias, sino que responden a servicios efectivamente prestados y a sus condiciones".

La entidad, además, asegura que todavía hay procedimientos judiciales con terceros que están en curso, "algunos que previsiblemente podrán repercutir" en el Concello.

El alcalde arteixán, Carlos Calvelo, aseguró que el Concello "no está de acuerdo en la liquidación" remitida por el Consorcio en diciembre. El regidor explicó que el pasado verano la cantidad que había puesto encima de la mesa el organismo supramunicipal era de 207.175 euros, una cantidad que había sido calculada por la comisión constituida para dictaminar la cuota de liquidación por la separación de un miembro, y que no entiende el cambio.

"En el último pleno bajaron la liquidación a 8.000 euros sin comentar ni explicar los conceptos ni nada", afirmó. El alcalde detalla que "hay conceptos" en los que no está de acuerdo y que defenderá "los intereses de Arteixo". Tiene claro que no aceptará la decisión aprobada por el Consorcio As Mariñas. "Va a ser que no", afirmó.

Sobre la cifra que aceptaría el Ejecutivo municipal, el alcalde señaló que está en manos de la "representación jurídica" que ha contratado el Ejecutivo municipal para este caso.

Calvelo advirtió de que en la cuota de 8.000 euros existen "indemnizaciones" que "están poniendo" desde que el Concello abandonó la entidad comarcal, hecho que se produjo el pasado 1 de enero de 2018.

La cifra que estableció la entidad supramunicipal de forma inicial ascendía a 1.159.429 euros, pero posteriormente se le restaron 952.253 euros correspondientes a la indemnización que el Consorcio ha reconocido a Cespa por la modificación del contrato de recogida y tratamiento de residuos „esta compensación está compuesta por beneficio industrial, amortizaciones, gastos generales e ingresos por recogida selectiva no percibidos„. De ahí aparece la cifra de 207.175, que después bajó a 8.499.