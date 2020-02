Vecinos de Perillo alertan de una oleada de robos en viviendas

Vecinos de Perillo alertaron ayer de una oleada de robos en viviendas de la localidad y en el entorno y reclamaron más presencia policial para disuadir a los ladrones. "Desde hace un mes han entrado en un montón de casas", explicó ayer a este diario una de las afectadas, que lamentaba la escasez de efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil: "Nos sentimos muy expuestos y vulnerables", apunta esta vecina, que fue informada de que los cacos habían entrado en su vivienda aprovechando unos días en que se encontraban de viaje: "Fue como una muerte anunciada", lamenta.

Según ha podido saber este diario, en los últimos dos meses se registraron también asaltos en Bastiagueiro, en Canide, Dorneda y urbanizaciones como la de Icaria. El modo de proceder de los ladrones es similar en todos los casos. Fuerzan la puerta o una ventana y se hacen con un botín formado principalmente por dinero o joyas.

Los robos se producen cuando las viviendas se encuentran vacías. Los afectados relatan que los cacos "juegan con el tiempo" que tardan en llegar los agentes de seguridad desde que saltan las alarmas, entre diez y quince minutos.

En uno de los últimos casos, la alarma que saltó sonó en el exterior, alertó a los residentes en el entorno y obligó a los ladrones a huir apresuradamente. En su precipitación, uno de los cacos perdió el móvil cuando trepaba por el muro. La Guardia Civil, que se desplazó hasta la vivienda en busca de huellas y otros indicios, tiene ya en su poder este teléfono, que podría proporcionarle información relevante para dar con los asaltantes.

El repunte de los robos ha sido acogido con precaución entre los vecinos, que ven necesario informar para que los propietarios tomen medidas. La Guardia Civil da todos los años charlas en municipios de la comarca para informar a los residentes de las medidas que conviene tomar para disuadir a los ladrones o minimizar los daños.

El instituto armado recomienda no bajar todas las persianas en caso de ausencia para no dar pistas a los ladrones de que la casa está vacía. Dejar ropa tendida en caso de ausencias que no sean muy prolongadas y pedir a algún vecino de confianza que recoja el correo y encienda de vez en cuando l a luz; no dejar dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio; no dejar nunca las llaves escondidas en el buzón, macetas, caja de contadores son otras de las recomendaciones que hacen los agentes, que recalcan que en caso de toparse en casa con los ladrones se evite el enfrentamiento.