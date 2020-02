El Concello aprueba el convenio para duplicar los carriles en el acceso principal al polígono de Sabón

El pleno municipal de Arteixo aprobó ayer por unanimidad el convenio con la Axencia Galega de Infraestruturas para la ampliación de la avenida de la Diputación, principal vía de entrada a Sabón. En este acuerdo, la Xunta se comprometerá a asumir el 100% del coste de la actuación, que será de 5,8 millones de euros, y el Concello deberá obtener los terrenos necesarios. El alcalde, Carlos Calvelo, explicó que "con esta actuación va a mejorar la fluidez" en la avenida y que el Concello ya ha contactado con "casi todos" los propietarios para obtener los terrenos necesarios para ejecutar la obra. También advirtió que hay un "pequeño problema" con las dos parcelas que la Diputación vendió en la entrada al polígono, ya que no están claros ni definidos los límites. El portavoz del PSOE, Martín Seco, indicó que el acuerdo es "positivo" y pidió a la Xunta que realice la actuación y que no se quede en un anuncio electoral. El portavoz del BNG, Xurxo Couto, preguntó si están valoradas las expropiaciones, que sí figuran en el proyecto, y el edil no adscrito, Antonio Patiño, explicó que este tipo de desarrollos necesitan del plan general.