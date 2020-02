Los gestores de La Terraza se oponen a los planes del Concello para recuperar el edificio

Los concesionarios de La Terraza de Sada, declarada recientemente Bien de Interés Cultural, manifestaron ayer su oposición a los planes del Concello para recuperar el edificio, que ocupa terrenos de dominio público marítimo-terrestre. A consulta de este diario, Francisco Fariña, relató que el Ejecutivo municipal no les informó de la propuesta que aprobó en solitario en pleno de reclamar a la Demarcación de Costas la desafectación del edificio y su posterior cesión al Concello.

"No hablan con nosotros, no tenemos ninguna relación", lamenta el responsables de este quiosco modernista reconvertido en restaurante, que explica que Costas todavía no se ha pronunciado sobre su petición de una prórroga de la concesión.

Aunque evita avanzar medidas, Fariña deja claro que se opondrán a la cesión que demanda el Concello. "Haremos lo que tengamos que hacer, se sabrá con el tiempo, de momento está todo muy verde".