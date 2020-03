La biblioteca infantil de Betanzos, sin fecha de apertura 10 años después de su ejecución

Betanzos dispone desde hace una década de dos instalaciones ejecutadas con fondos del Plan E, popularmente conocido como Plan Zapatero, que continúan cerradas a cal y canto y sin fecha de apertura a la vista. Durante el mandato de la popular María Faraldo, el Concello betanceiro destinó alrededor de 400.000 euros de este programa estatal de fondos a habilitar una biblioteca infantil y un moderno estudio de radio en las antiguas escuelas García Naveira.

Las obras se ejecutaron durante 2010 y la sala de lectura no ha recibido todavía al primer lector y todo apunta a que celebrará de nuevo en soledad el Día del Libro Infantil. La radio municipal no solo no se ha reactivado, sino que desde hace más de un año ya no retransmite ni los plenos, una anomalía que el Ejecutivo promete subsanar con la instalación de un sistema de streaming en la sala capitular que sigue sin fecha.

La situación de la biblioteca infantil ha motivado innumerables quejas de la oposición durante los últimos años, especialmente desde las bancadas del PP, promotor de la obra. Los populares preguntaron nuevamente en el último pleno por los plazos y la respuesta del Gobierno local no invita al optimismo. "Tal y como se recoge en los informes municipales conocidos por todos los grupos, no es posible contratar personal ni llevar a cabo nuevos servicios mientras no cambie la legislación actual", argumentó el Ejecutivo.

La respuesta no es nueva. El Ejecutivo municipal apela desde hace años a la conocida como ley Montoro para justificar el cierre de la sala de lectura. La respuesta no convence a los grupos de la oposición, que acusan a los socialistas del poner "excusas". PP y BNG replican que existen mecanismos para contratar o redistribuir el personal. Los populares le echan en cara al Ejecutivo que no estudie otras opciones, como la gestión indirecta.

Nacionalistas y populares han criticado también en numerosas ocasiones la inactividad de la radio y recuerdan que el pleno aprobó hace ya años ampliar la programación de la emisora.