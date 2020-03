Alternativa de Cambre acusa al Ejecutivo de incurrir en "aberraciones urbanísticas"

Alternativa dos Veciños de Cambre acusa al Ejecutivo municipal de "ampararse" en "indemnizaciones millonarias que no son reales" para incurrir en "aberraciones urbanísticas". La formación de la margarita apela en concreto a recalificaciones de suelo no urbanizable que pasa a ser urbano "sin amparo legal alguno". Alternativa dos Veciños cuestiona los argumentos del Ejecutivo municipal y sostiene que la apelación que hace a ejecutar convenios urbanísticos de hace más de veinte años al amparo de las normas subsidiarias no se sostiene porque estas normas quedaron obsoletas por la modificación de la ley de suelo.