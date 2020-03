As Galeras, el parque menguante

En abril de 2016 la valla de madera que el Concello de Oleiros había instalado al borde del acantilado, como precaución, en el parque público de As Galeras, terminó por el acantilado abajo, entre el mar y las rocas. El Ayuntamiento prudentemente instaló otro vallado muchos metros más adentro, para evitar un suceso similar, pero hace unos días un nuevo gran desprendimiento de tierra ya ha situado dicha valla mucho más cerca de despeñarse también.

Los 55.000 metros cuadrados de zona verde pública del parque de As Galeras que figuraban en el plan parcial y otros instrumentos urbanísticos cuando se desarrolló este sector y se construyeron chalés se han reducido en los últimos años a causa de las fuertes lluvias que ablandan el terreno.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, aseguró ayer que en este parque se han caído dos taludes estos días, en total cerca de 500 metros cuadrados de zona verde pública terminó en el mar (y que se une a una cantidad similar desprendida también estos días en el acantilado en O Xunqueiro, en este caso por la acción del fuerte oleaje).

El parque de As Galeras se reduce siempre que se producen fuertes lluvias, como ocurrió en abril de 2016, cuando se desplomó un frente de esta zona verde e incluso arrastró tres árboles además de la valla de madera, dejando también gruesas grietas todo a lo largo del acantilado, que después también terminaron por abrirse y cayó más tierra al mar. La Policía Local tuvo que tener toda esta zona precintada durante un tiempo para evitar que alguien pudiese caer si se acercaba demasiado al borde del litoral.

Todo lo que es la zona verde de As Galeras, en su inmensa mayoría, es zona de servidumbre del dominio marítimo, por lo que al desarrollar esta urbanización ya se situó el obligatorio espacio libre en esta área.

La línea de servidumbre de hecho deja varias casas dentro de esta delimitación y otras tienen parte de su finca. No obstante, aunque el terreno del parque pierda superficie (y así también el municipio de Oleiros) y se reduzca esta zona verde, las líneas del deslinde del dominio público marítimo terrestre no se ven afectadas, no varían aunque el borde marítimo inicial se haya caído varios metros.