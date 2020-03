La Consellería exige medidas de integración para ampliar Da Cunha

La Xunta exime de someter al trámite de evaluación ambiental la modificación puntual de las normas subsidiarias para legalizar y ampliar las instalaciones de la panificadora Da Cunha en Lameira, Carral. Exige, eso sí, que se prevean medidas de protección e integración del cercano castro de Gosende y el trazado del Camino de Santiago, que atraviesa el ámbito, y que se proyecten actuaciones para mejorar la integración y reducir la visibilidad de las naves, con pantallas vegetales, de modo que podrían incluso mejorar la integración ambiental y paisajística de las instalaciones actuales, al "ordenar un espacio heterogéneo y con escasa inserción en el paisaje", señala la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en el informe ambiental estratégico, publicado ayer.

La modificación del planeamiento prevé recalificar un suelo fijado en las normas subsidiarias como no urbanizable común y que, según la Lei do Solo de Galicia, se corresponde con rústico de protección ordinaria, de protección de infraestructuras „por una línea de alta tensión que lo atraviesa„ y de protección de patrimonio „por el Camino Inglés de Santiago„. La superficie abarca 35.169 metros cuadrados, de los cuales serían edificables un máximo de 13.007. La ordenación prevé fijar el ámbito como una única parcela de uso industrial y, además, establece uso dotacional privado para facilitar la implantación de un museo sobre el pan de Carral, y el terciario, para permitir mantener el despacho y la cafetería existentes.

Entre las medidas que la Xunta reclama destaca la realización de una prospección para localizar e identificar los bienes del patrimonio cultural afectados y la elaboración de un catálogo que prevea medidas necesarias para la protección, conservación, recuperación y aprovechamiento social y cultural, de acuerdo a las indicaciones planteadas por la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural. El Instituto de Estudos do Territorio advierte, por su parte, de que las medidas correctoras propuestas en el documento ambiental estratégico en materia de paisaje "no están totalmente incorporadas al borrador ni a la ficha resumen de condiciones urbanísticas", y exige que se incluyan.