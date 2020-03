El portavoz del PP dice que Seoane le amenazó con pegarle tras el pleno

Los plenos en Oleiros siguen siendo broncos, con cruce de insultos, malas formas y mucho tono de menosprecio. El Partido Popular ha anunciado que se "reserva el derecho de proceder judicialmente contra el alcalde" después de que, según aseguró, amenazase con pegarle y amenazarle durante y después de la sesión plenaria de la pasada semana. También afirmó que solicitará que se recoja en el acta del pleno "las amenazas" de Ángel García Seoane.

"Gelo nos insulta repetidamente en sus réplicas y cuando se le responde en la misma forma y tono se viene arriba y adopta una postura amenazante, violenta", explicó el portavoz José Bonome, quien criticó además que vayan a abarrotar el salón de plenos "sus acólitos", que "lo jalean" por lo que "se impone dar el espectáculo".

El concejal de esta forma también confirmó que responde en el mismo tono que el regidor, perpetuando así un diálogo que ya se ha instalado entre casi todos los grupos políticos y en prácticamente todas las sesiones plenarias.

Críticas

"No sé si me odia a mí, al Partido Popular, a todos los portavoces de la oposición o a todo bicho viviente, pero vive amargado, cabreado, solo hay que oírlo en su radio o en un pleno. Desde luego tiene un problema", destacó el responsable municipal del PP, quien aseguró además que no se va a "quedar callado".

"Por este camino no sé a dónde pueden llegar las cosas", subrayó José Bonome, quien reiteró que no se va a arredrar, por lo que todo apunta a que los plenos, que son los foros donde debatir propuestas para mejorar la vida de los vecinos, continúen siendo espacios de lucha de egos y complejos.