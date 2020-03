"Os premios ás mulleres aínda se equipararon cos dos homes o ano pasado"

Imaxe do vídeo do BNG coa remeira de traineiras Raquel Armesto.

Imaxe do vídeo do BNG coa remeira de traineiras Raquel Armesto. La Opinión

Por mansplaining pode que moitos e moitas non saiban de que se fala pero se contas que é cando un home interrompe a unha muller para explicarlle de forma condescendente, porque cre que non é suficientemente intelixente para entendelo só porque é muller, seguro que é unha situación que moitas viviron. Así o conta Andrea, e Sara pon un exemplo: "Vén o fontaneiro e diríxese á miña parella e non a min, cando ningún de nós sabe nada de fontanería e quen o chamou fun eu".

Son dous das catorce testemuñas de mulleres de Oleiros de todas as idades, profesións, sectores, ideoloxías políticas, remuneradas e non remuneradas, que foron recollidas por mozos do BNG para festexar o 8 de marzo dándolle voz ás protagonistas, nun traballo divulgado nas redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram) e en YouTube, e que está a ter un gran éxito e moita divulgación.

"Empezamos en xaneiro, é complicado porque hai que poñer a todos de acordo un día e unha hora determinada, e que todos tivésemos un oco porque isto fixémolo no noso tempo libre. Queriamos que elas narrasen a súa historia, o que quixeran, sen interrompelas, anécdotas, vivencias ou reivindicacións, que fosen escoitadas e sen impoñerlle. Estamos moi contentos pola boa aceptación. Foi unha experiencia moi bonita e ilusionante. Nós non tiñamos experiencia no audiovisual e elas non a tiñan en poñerse diante dunha cámara. Puxemos un vídeo cada día ata o domingo, Día da Muller", conta a coordinadora desta iniciativa, Sonia Ínsua.

Raquel Armesto, de Montrove, empezou a remar aos quince anos. "Había moita desigualdade, gañouse moitísimo co tempo. Nos campionatos de España as mulleres non tiñan premio, daban o trofeo federación. Despois, os premios das mulleres eran moi inferiores, só o ano pasado se equipararon cos dos homes. A primeira vez que remaron mulleres, na Concha de San Sebastián, foi no 2008 e a primeira liga feminina en Galicia de traíñas foi en 2015, como quen di, antonte. Eu parei en 2000 e cando en 2016 unha compañeira me escribiu que querían formar unha traíña feminina pareceume incrible, e xa vamos pola cuarta tempada. Todo se pode conseguir, é lento pero estamos indo no camiño adecuado, e o xeito é estar aí, non recuar, loitar polo agora polas seguintes xeracións", conta Raquel Armesto neste audiovisual.

Nun dos vídeos tamén fala Magdalena Barreiro sobre a "barreira un pouquiño máis alta" para ela, por ter diversidade funcional ademais de ser muller. "Chámame moitísimo a atención que xente que non me coñece me mire con cara de pobriña, padece unha enfermidade... Eu non padezo ningunha enfermidade nin sufro, son alegre, positiva, teño un traballo. A xente presupón que se non tes un físico, con 1,80 de altura e guapísima ou guapísimo, xa non podes ir polo mundo no mesmo compás cos demais", conta.

Nos vídeos tamén sae unha rapaza mecánico que fala xunto á súa nai, catro mulleres que traballan en Correos en Oleiros e que narran o seu pensamento sobre o teito de cristal. Tamén aparecerán nos vindeiros días outras que traballan en sectores como a limpeza ou os coidados.

"O BNG quere darlle a palabra a mulleres do noso concello que rompen cadeas de obrigados silencios, tabús e estereotipos, que se visibilizan sen medo, mesmo en espazos e traballos tradicionalmente vetados a elas polo único feito de seren mulleres, e que así están a construír novos mundos nos que por fin poder ser libres", sinalan os nacionalistas oleirenses.